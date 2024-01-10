DEM'den CHP'ye iade-i ziyaret! Kirli pazarlığın başaktörü İstanbul

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaptırdığı ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel, göreve geldiği ilk günden itibaren Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye yanlamaya devam ediyor.Seçildiği ilk anlarda yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş'a selam çakarak Kandil'e mesaj veren Özgür Özel, Türkiye düşmanı açıklamalarıyla bilinen Pervin Chakar'ın elini öperek poz verdi.Özel bu tavrının yanında kullandığı "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.Bu gelişmeler ışığında Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederken görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Bu yerel seçim, yerel dinamikleri var. Partim, Türkiye ve İstanbul için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve o partilerin çok değerli üyeleriyle, sempatizanlarıyla, oy verenleriyle bir büyük ittifakı oluşturmanın, Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.'' dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.Diğer yandan DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı.TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK'ya karşı bildiri imzalarken DEM ve CHP bildiriye ortak imza atmadı.CHP yandaşı PolitikYol'a konuşan Sezai Temelli, megakent İstanbul için belediye yönetimine ortak olmaları koşulu ile destek vereceklerini ifade etti.DEM'li Temelli, "İstanbul'da farklı eğilimler var. Dolayısıyla İstanbul'da karar vermek için biraz ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor. Tabanımızın güçlü olduğu kentlerden biri olduğu için İstanbul'daki kent yönetimine ortak olmak, o kenti yönetmede söz sahibi olmak önemli bir hedef bizim için. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı o yüzden titizlikle yapıyoruz." dedi.Özgür Özel'in DEM Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından ittifak görüşmeleri hızlanırken Kandil'in kuklası olan DEM Parti CHP'ye iade ziyareti yapacak.Görüşme 11 Ocak Perşembe günü saat: 13.30'da CHP Genel Merkezi'nde yapılacak. Görüşmede yerel seçimlerde yapılması planlanan ittifak ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na verilmesi planlanan destek konuşulacak.