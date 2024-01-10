Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu! PKK elebaşları inlerinden çıkamıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlend,Programda Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Milli İstihbarat Teşkilatımızın değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kale yerleşkemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. MİT'in 97. yıldönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatta emeği geçen tüm isimsiz kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.Sözlerim hemen başında bir hususu ifade etmek isterim. 2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Sizlerle hep yakın mesai içerisinde olduk. Kritik günler yaşadık, nice badireleri aştık, nice zorlukların üzerinden başarıyla geldik. Tüm bu süreçte MİT mensuplarımızın sadece kahramanlıklarına değil, analiz kabiliyetlerine de şahitlik ettik. Devleti için gerektiğinde düşünmeden canını verecek nice kardeşlerimizle beraber omuz omuza çalıştık. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden fedakarlık ederek görev yapan MİT mensuplarımıza buradan ayrı ayrı tebrik ediyorum.Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız, tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmektedir. Dünyanın farklı kıtalarındaki pek çok muhattabımız bunu dile getiriyor. Gerek ülkemizin attığı adımları takip edenler, gerek 2002 Türkiye'si ile bugünü karşılaştıranlar, aradaki farkı görüyor.Eskiden olduğu gibi, başkaları ne der, kaygısıyla hareket etmiyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm projeleri Türkiye eksenli olarak belirliyoruz. Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını cesaretle savunuyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonlarımız bunun açık örneğidir. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar mavi vatanımızı koruma güdümüz bunlardan biridir.Güvenlik kurumlarımızın eş güdümlü çalışması milletimize bu başarıyı yaşatmıştır.Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dünyada taşlar yerinden oynadı. Bu yeni dönemde jeopolitik önem kazandı. 5-10 yıl öncesine kadar savunma harcamalarını yük gören devletler adeta bir silahlanma yarışı içerisine girdi. Tüm bunlar bugün güvenlik kurumlarına sınırsız yetkiler veriyor.Geçmişte bizi eleştirenlerin tamamı şimdi bizi takdir ediyor. Bir dönem yüzde 80 alanında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi bugün katma değeri en yüksek ihracat kalemimiz haline geldi. İnsansız Savaş Uçağımız ANKA-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kızılelma testlerine devam ediyor.Bunun müspet sonuçlarını terörle mücadelede çok net görüyoruz. İnsansız Hava Araçlarımızı en etkin kullanan kurumlarımızın başında MİT geliyor. Suriye ve Irak'taki nokta operasyonlar sayesinde teröristleri inlerinden çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor, ağababalarını etkisiz hale getiriyor. İnlerine girdik. Girmeye de devam ediyoruz. Aralarında örgütün sözde başkanlık, dış istihbarat, maliye sorumlusu gibi teröristler ülkemize karşı bir tehdit unsuru değildir.DEAŞ'ından FETÖ'süne PKK'sına kadar milletimizi hedef alanlara yaşam hakkı tanımayacağız.Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere, bölgesel konularda dik durması bazılarını rahatsız ediyor. İsrail'in ülkemizdeki ajanlarını ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'mız bunları şaşırttı. Bu işin daha ilk adımıydı. Türkiye'yi daha tanıyamadınız. Dış istihbarat alanında teşikalatımız, diğer ülkesin operasyonlarına katkı sağlıyor. MİT'in başarılarını gururla takip ediyoruz. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte, kamu görevlilerimizin arasında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımı da arttı. Bu durumun bilgi zafiyeti getirdiği açıktır. Bu konuda devletimizin artık harekete geçmesi gerektiği inancındayım. Türkiye menşeili uygulamaların kullanılması değerlendirilebilir. Biz de bu çalışmalıların yakın takipçisi olacağız. MİT'in bizleri her alanda gururlandırmaya devam edeceğine inanıyorum.