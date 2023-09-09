Fas'taki depremin bilançosu ağırlaşıyor

Fas, son 120 yılının en büyük depremiyle karşı karşıya...Marakeş şehri yakınlarında 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde binlerce insan evlerinden oldu.Saatler ilerledikçe can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşanıyor.Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ise Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 1305'e, yaralıların ise 1832'ye çıktığı belirtildi.Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.Deprem dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.Fas'ta yaşanan büyük depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed'in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.Kral 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.