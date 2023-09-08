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Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'

Dünyanın en ileri teknolojileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savaş uçaklarının keskin gözü ASELPOD'un 14'üncü seri üretim saha kabul testleri tamamlanıp, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu. Üstün menzil performansı ile dikkat çeken ASELPOD, savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenecek.

Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
Ekleme: 8.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 8.09.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen proje kapsamında 14. seri üretim saha kabul testleri tamamlanarak, teslimatı başarı ile gerçekleştirildi.

SAVAŞ UÇAKLARINDA EN KRİTİK GÖREVLERİ ÜSTLENECEK

SSB Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'En keskin milli teknolojik gözümüz ASELPOD, gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en ileri teknolojileri, dünyanın en iyi savaş pilotlarının emrinde Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katıyor. Savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenen ASELPOD sisteminin geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN personelini ve alt yüklenicilerini tebrik ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

Dost ve müttefik ülkelere çok sayıda teslimatı tamamlanan sistemin yeni ülkelere ihracatı için görüşmeler devam ediyor.

Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'

EN KESKİN MİLLİ TEKNOLOJİK GÖZÜMÜZ: ASELPOD

Özgün ve milli olarak geliştirilen ASELPOD'un sahip olduğu birçok fonksiyon, operasyonel olarak muadil ürünlerle eşdeğer düzeyde veya ilerisinde bir performans sergiliyor. Sistem, sahip olduğu ileri düzey görüntü işleme algoritmaları ile hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarı ile icra edebiliyor.

Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
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Milli teknolojide son söz Gök Vatan'da keskin göz: 'ASELPOD'
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