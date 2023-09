Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor All Star 2024'ün 3. yarışmacısı belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.Yakın zamanda başlaması beklenen Survivor All Star 2024'ün büyük heyecana sahne olması bekleniyor.Eski yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde All Star'da mücadele edecek iki ismi açıklamıştı.Survivor All Star 2024'te yer alacak ilk isim Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere oldu.Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'te yer alacak 3. yarışmacının Ogeday Girişken olduğunu açıkladı.Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok." ifadelerine yer verdi.