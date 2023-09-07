'Cinim, odanda yaşıyorum' mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Ayşegül A, 1 Haziran akşamı sosyal medya platformu Instagram'da Ezgi rumuzuyla kullandığı hesap üzerinden bir mesaj aldı.Karşısındaki kişi İbrahim S. idi ancak o da Ercan rumuzunu kullanıyordu. İbrahim S., genç kadına kendisiyle tanışmak istediğini söyledi ve cep telefonu numarasını paylaştı. Hesabına gelen mesaja şaşıran Ayşegül A. kendisine şaka yapıldığını düşünerek, 'Kimle, benimle mi tanışacaksın? İn misin, cin misin?' diye sordu.Tanışmak istediği kadının ilginç soruları üzerine İbrahim S. ise şakayla yaklaşarak 'Evet cinim, odanda yaşıyorum' dedi. Aldığı mesajı gerçek olarak algılayan kadın hayatının şokunu yaşadı. Polise gideceğini söyledi. Karşı taraf ise şakayı devam ettirerek, 'Polise söylesen onlar da beni göremez' diye karşılık verdi.Mesajla birlikte psikolojisinin alt üst olduğunu ve Ordu'dan İstanbul'a geldiğini belirten Ayşegül A, 'Dona kaldım, bir ay önce de evimde muska bulmuştum. Evime girememiştim. Evimde kalmaya başladığını söylediği için yüreğim ağzımda evden kaçtım' dedi.Yaşadığı olay nedeniyle aşırı korktuğunu ve karşı tarafı engellediğini söyleyen Ayşegül A, 'Daha önce de bu tarz şeylerden çok korktuğum için doktora gidip muayene de oldum. Sosyal medyada psikolojik olarak rahatsız edici kelimeler kullanması nedeniyle şikâyetçiyim' diyerek savcılığın yolunu tuttu.İbrahim S. ise sosyal medya üzerinden öylesine kadınlara yazdığını belirterek, 'Korktuğunu bilsem yazmazdım. 'İn misin, cin misin' diye sorunca odasında kaldığımı söyledim. Bilsem yapmazdım. Sonrasında özür diledim ve korkmaması için beni canlı kanlı görmesini istedim ama vesvese yaptı' diyerek kendisini savundu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ilginç olayla ilgili 'huzur kaçırma' suçundan soruşturma başlattı. Olayın genç kadının Ordu'da olduğu sırada geliştiğini belirten savcılık dosyayı Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.