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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların; Giresun, İzmir, Balıkesir, Rize ve Artvin'de kuvvetli olması bekleniyor

Ekleme: 6.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 6.09.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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