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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerine çizdi: Göze alıyoruz!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8'li koalisyonu dağıttı. Önce 'Size hayatta başarılar' çıkışı yaptı. Ardından yerel seçimlere tek başına gireceklerini ve ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Katıldığı bir YouTube kanalında da önemli açıklamalara imza attı. Her fırsatta destek çıktığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üzerini çizen Meral Akşener, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. Çok konuşulacak bir çıkış yaptı: Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!

Ekleme: 6.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 6.09.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerine çizdi: Göze alıyoruz!
8 birbirine benzemeyen parti, koalisyon yaptı. Aylarca aynı masanın etrafında toplanıp dağıldı. Yenilen yemeklerden, liderlerin hangi sırayla masada oturacağına kadar her şey tartışıldı. Ancak hiçbiri, tek bir konuda bile anlaşamadı.

Sonuç olarak Türkiye'yi yönetme hayali kuran koalisyon ortakları, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranı yaşadı. Hiçbiri, yenilginin nedenini sormadı, araştırmadı. Birleşerek kazanacağız diyenler, birbirine savaş açtı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerine çizdi: Göze alıyoruz!

Masanın gizli ortağı HDP ile yapılan iş birliği nedeniyle milliyetçi kesimin tepkisini alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurultayda 'Size hayatta başarılar' diyerek ortaklarına kapıyı kapattı.

Ardından 26 Ağustos'ta yaptığı çalışmada, yerel seçimler için her ilçede her beldede aday göstereceklerini açıkladı…

Bunun üzerine İYİ Parti ve HDP desteğiyle seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı panik sardı. Önceki gün bir YouTube kanalına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem 8'li koalisyondaki adaylık süreci hem de yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerine çizdi: Göze alıyoruz!

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ÜZERİNİ ÇİZDİ!

Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bile hodri meydan mesajı yolladı!

'İstanbul ve Ankara belediyeleriyle ilgili olarak, biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Arkadaşlarım dedi ki 'Siz onlara çağrıda bulundunuz, iki arkadaş da kabul etmedi.' Birinden biri 'Adayım' deseydi zaten oradan çıkarlardı. Kararlılık başka bir şey' ifadesini kullandı.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerine çizdi: Göze alıyoruz!

KAYBETMELERİNİ GÖZE ALIYORUZ

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, 'Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek' açıklamasını yaptı.

İZMİR İÇİN ADAYI HAZIR!

Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi.

Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın üzerine çizdi: Göze alıyoruz!

'İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor' dedi.


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