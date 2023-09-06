Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de depreme karşı güvenli olduğunu öne sürdüğü 21 ili sıraladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de depreme karşı güvenli olduğunu öne sürdüğü 21 ili saydı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
21 İL SIRALADI
Türkiye'deki deprem gerçeğine dikkat çeken Ercan, şu ifadeleri kullandı;
“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”
21 İL SIRALADI
Türkiye'deki deprem gerçeğine dikkat çeken Ercan, şu ifadeleri kullandı;
“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”