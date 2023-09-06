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Ersan Şen haber kanalı kurdu! İlk transferi dikkat çekti!

Canlı yayında yaptığı çıkışlarla tanınan hukukçu Ersan Şen, Ekol TV isimli bir kanal kurdu. Kanalın 2024 yılı Ocak ayında yayına başlaması planlanırken yaptığı transferler dikkat çekti.

Ekleme: 6.09.2023 - 21:32 Güncelleme: 6.09.2023 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Ersan Şen haber kanalı kurdu! İlk transferi dikkat çekti!
Hukukçu Ersan Şen'in kurucusu olduğu Ekol TV transferler için düğmeye bastı.

Kanalın 2024 yılı Ocak ayında yayına başlaması planlanıyor.

3,5 yıl boyunca görev yaptığı Show Haber merkezinden Temmuz ayında ayrılan Aziz Akova, Prof. Dr. Ersan Şen’in kuracağı Ekol TV ile anlaştı.

Akova, Ekol TV’de Haber Koordinatörü olarak görev yapacak.

Kanal yönetiminin merkez medyada başarılı olan isimleri bünyesine katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Ersan Şen haber kanalı kurdu! İlk transferi dikkat çekti!

AZİZ AKOVA KİMDİR?

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olan Akova kariyerine öğrencilik yıllarında başladı. Show Haber'de stajyer olarak İstanbul'a adım atan Akova, sırasıyla TV EM ve Beyaz Tv kanallarında muhabir olarak çalıştı. 2019 yılında Show Haber’e transfer oldu. Yaptığı özel haberlerle dikkat çeken başarılı muhabir, 6 Şubat Depremi başta olmak üzere bir çok sıcak olaylarda görev yaptı.Ayrıca meslek hayatı boyunca sınır bölgesinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtı, Bahar Kalkanı Harekatı dahil kritik olayları haberleştirdi.
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