Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.19 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.01 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.Yerin 7.19 kilometre derinliğindeki sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.