Soçi Zirvesi dünya medyasında: Güç dengeleri değişiyor! ‘Çözümü yine Türkiye sağlıyor!’

Soçi'de gerçekleşen Türkye-Rusya görüşmesi dünya gündemine damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede Tahıl Anlaşması, doğal gaz iş birliği gibi konular ele alındı.Türkiye'nin barış diplomasisi doğrultusunda Batılı ülkelerle Rusya arasında sürdürdüğü arabuluculuk rolü bir kez daha öne çıkarken, Başkan Erdoğan konuya ilişkin yeni öneri paketinin hazırlandığını açıkladı.Toplantıda Putin'in yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi ve Batı dünyasının Rusya'nın taleplerini karşılaması gerektiği dile getirmesine karşılık Başkan Erdoğan'ın Rus lideri yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması da dünya gündemine damga vurdu. Sayısız yayın organı birbiri ardına analizlerle görüşmeyi manşetlere taşıdı."BATI MERAKLA BEKLİYOR"ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, "Putin ve Erdoğan Buluştu, İş birliği Gösterildi" başlıklı haberinde Putin'in Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini yinelediğine dikkat çekti. Putin'in Batılı ülkelere karşı muhalif tavrını sürdürmesine rağmen Başkan Erdoğan'ın yeni teklifleri gündeme getireceğine yer veren NYT, iki liderin samimi diyaloğuna dikkat çekti. Türkiye ve Rusya arasındaki olumlu ilişkilerin Batı'yı merakta bıraktığına yer veren gazete, başta doğal gaz konusu olmak üzere iki ülke arasında iş birliğinin derinleşeceğinin sinyalleri geldiğine dikkat çekti."ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE ÇÖZÜM VAR"Bir diğer ABD'li gazete Wall Street Journal, Başkan Erdoğan'ın sözlerini öne çıkardı. Putin'in tahıl anlaşmasını yenilemedeki endişelerini dile getirmesinin ardından Türkiye'nin çözüme odaklandığına vurgu yapan gazete, "Erdoğan yeni teklifleriyle konunun çözüme ulaşacağına olan inancının altını çizdi" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM TEKLİFİ MASADAUluslararası haber ajansı AFP görüşmeyi "Türkiye'nin tahıl anlaşması için yeni teklifleri var" ifadesiyle servis etti. Başkan Erdoğan ve Putin'in basın toplantısındaki sözlerini ayrıntılarıyla aktaran AFP, Rusya Türkiye arasındaki ilişkilerin ilerleme kaydettiğine dikkat çekti."HER ŞEY MÜZAKERELERE BAĞLI"AP, Soçi Zirvesi'ni "Putin Batı isteklerini yerine getirinceye kadar tahıl anlaşmasını yenilemeyeceğini söylüyor" başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin arabulucuğunda geçtiğimiz yıl atılan imzaların "bir dönüm noktası" olduğunu belirten AP, Başkan Erdoğan'ın hazırlanan yeni teklif paketini dile getirdiğini aktardı. AP, anlaşmanın geleceğinin taraflar arasındaki müzakerelere bağlı olduğunun altını çizdi. Uluslararası haber ajansına konuşan uzmanlar ise anlaşmanın yenilenmemesi halinde Karadeniz tahılına bağımlı olan Mısır ve Sudan gibi ülkelerde ciddi etkileri görüleceğini söyledi."ÇÖZÜME TÜRKİYE ULAŞTIRACAK"İngiliz The Guardian gazetesi Soçi Zirvesi'ni ayrıntılı bir analizle manşete taşıdı. Soçi'deki yüz yüze buluşmanın ardından Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasının henüz sağlanmadığına dikkat çeken The Guardian, "Bir önceki büyük anlaşmanın mimarı Türkiye Rusya'yı yeniden ikna edecek" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" cümlesini öne çıkaran The Guardian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde daha geniş barış müzakerelerinin başlaması halinde Erdoğan'ın muhtemelen önde gelen arabuluculardan biri olacağı yorumunu yaptı."GÜÇ DENGELERİ TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞTİ"CNN International, "Putin ve Erdoğan, güç dengesi değişikliğinin ortasında tahıl anlaşmasını müzakere etmek için buluştu" başlığıyla okuyucuların karşısına çıktı. Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki dostane ilişkilerin ayrıntılarını servis eden CNN, yaklaşık bir yılın ardından ilk kez yüz yüze buluşan liderlerin baş başa görüşmenin ardından kameralar karşısına geçtiğini belirtti. CNN görüşmenin ardından değişen güç dengesine de vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya için batıya açılan tek pencere olduğunu söyleyen CNN, Putin'in Ankara ile ilişkilerine büyük önem verdiğinin altını çizdi. Analistlerin görüşlerinin yer aldığı yazıda mevcut tabloda değişen güç dengelerinin Putin'in zararına ve Erdoğan'ın yararına olduğu ifadeleri yer aldı."ERDOĞAN ÇÖZÜM SUNUYOR"Politico dergisi, "Putin, Erdoğan'a Rusya'nın yaptırımların kaldırılması halinde tahıl anlaşmasını yeniden başlatmaya hazır olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde, iki liderin enerji iş birliği konusunda ilerleme kaydettiğinin altını çizdi. Putin'in Batılı ülkelerin yaptırımları hafifletmesi halinde Ukrayna'nın milyonlarca ton tahıl ihraç etmesine izin vereceklerine vurgu yaptığına dikkat çeken Politico, Başkan Erdoğan'ın çözüm için yeni teklifler sunduğunu aktardı."TÜRKİYE – RUSYA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR"Alman Handelsblatt, "Putin tahıl anlaşması yerine Türkiye'de gaz dağıtım merkezi istiyor" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberde iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğine dikkat çeken gazete, "Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede öncelikle Türkiye ile enerji konularında daha yakın işbirliğini görüşmek istediğini söyledi. Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulmasına ilişkin görüşmelerin yakın zamanda sonuçlanacağını umuyor" ifadelerine yer verildi. Putin'in "Türkiye üzerinden ihracat yapmaya da hazırız" mesajının altını çizen Alman gazete, tahıl anlaşmasında müzakerelerin devam edeceğine yer verdi.Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan, Ukrayna tahıl anlaşmasını yeniden hayata döndürecek teklif için Soçi'de Putin'i ziyaret etti" başlıklı haberinde Putin'in anlaşmaya dönmek için yaptırımların kaldırılmasını şart koştuğunu kaydetti.