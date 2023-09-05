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CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak

Danışman olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik ifadeleri sonrası MYK'dan yeni bir karar çıktı. Buna göre bundan sonra göreve getirilecek danışmanların sosyal medya hesaplarına bakılma kararı alındı.

CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Ekleme: 5.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 5.09.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
Seçim hüsranı sonrası karışan CHP'de tartışmalar son bulmuyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına atanan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın skandal paylaşımları ortalığı karıştırdı. Yaman'ın, geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Bunun yanı sıra Yaman'ın, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik çok sayıda eleştirel paylaşımı olduğu da ortaya çıktı. Danışman olarak atanan ismin paylaşımları partiyi ayağa kaldırdı Yalnızca bununla da kalmayan Yaman'ın, CHP'yi Atatürk üzerinden hedef aldığı da görüldü.

Yaman paylaşımında, 'Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk Atamızdır diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz barsa buyurun söz sizin.' ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan durum, CHP'ye oy veren seçmenleri ayağa kaldırdı.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP'den resmi bir açıklama yapılarak Perinaz Mahpeyker'in danışman olarak hiç atanmadığı kaydedildi.

CHP'de danışman krizi

CHP görevlendirme yok dese de ıslak imzalı kağıt ortaya çıktı

Ancak Yaman'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan hemen önce Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasıyla danışman olarak atandığı belirlendi.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, bu atamayı 27 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından 'Bana onur duyduğum bu görevi layık gören Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah.' ifadeleriyle duyurduğu görüldü.

CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak

MYK toplandı: Ana gündem maddelerinden birisi 'danışman krizi'

Bu gelişmelerin ardından dün, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı.

Toplantı saat 15.05'te başladı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

MYK'nın ana gündem maddelerinden biri, yaşanan danışman krizi oldu.

Bundan sonra sosyal medyalarına bakılacak

Medyascope'un haberine göre MYK toplantısında, danışman krizinin ardından CHP göreve getirilecek olan danışmanların sosyal medyalarına bakma kararı aldı. Buna göre danışmanlar göreve getirilmeden önce Kılıçdaroğlu'na rapor sunulacak.

CHP'de danışman krizine çözüm: Görevlendirileceklerin sosyal medya hesaplarına bakılacak
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