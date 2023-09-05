AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Rozetsiz belediye başkanı' tepkisi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın sunumuyla yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu. Gökçek, siyaset gündemini değerlendirirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Rozetsiz belediye başkanı olacağım' ifadelerine de yer verdi. Bu ifadeyi samimi bulmadığını dile getiren AK Partili Gökçek, 'Terörist başı Abdullah Öcalan'a Apo Bey diye hitap etti. Sayısız yerde Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte miting yaptılar. Çıktı Sayın Kılıçdaroğlu için oy istedi. Şimdi Allah aşkına rozetsiz bir Belediye Başkanı seçim boyunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diye sabah akşam kapı kapı gezip bize nasıl rozetsiz bir belediye başkan olduğunu söyleyebilir?' diyerek Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.İşte Osman Gökçek'in o açıklamaları...'Siyasetçi dürüst olmalı ve vatandaşına yalan söylememeli. Eğer bir siyasetçi vatandaşına yalan söylüyorsa, mutlaka vatandaş bunu görür ve onunla ilgili cezalandırır. Sayın Mansur Yavaş'ı özellikle gene bu konuda da iki yönden değerlendirmek istiyorum. Birincisi diyor ki; ‘Ben rozetsiz başkanlık yapacağım' diyor. Şimdi ‘ben rozetsiz başkanlık yapacağım' diyen bir kişi ne demek ben siyasete karışmayacağım herkesle ilgileneceğim demek. Allah aşkına televizyon kanallarına çıkıp ne dedi? ‘Selahattin Demirtaş cezaevinden dışarıya çıksın, belki PKK terör örgütü silah bırakır' dedi. Bizim anladığımız rozetsiz belediye başkanlığı anlayış bu değildir. Bir kere bunu özellikle söylemek istiyorum. Ankara'da yaşayan özellikle milliyetçi muhafazakar kesimdeki vatandaşlarımız Selahattin Demirtaş'ı terörist olarak görür ve bu kişinin de cezaevinden çıkması noktasında tepkileri, hep birlikte tepkimiz, aynıdır. Serttir bu konuya tepkimiz. Sayın Mansur Yavaş ‘Ben rozetsiz Belediye Başkanlığı yapacağım' diyor ama Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartmak için çok ciddi bir mücadele verdi. Şimdi İHA'lar ve SİHA'lar daha demin söyledik, ‘Seçimden sonra konuşulmayacak' dedi. Rozetsiz bir belediye başkanının bu tabirleri kullanması mümkün değil. İşte yine siyasete girdiği ve siyaseten ne yapmak istediklerini gösterdi. Yine diyoruz terörist başı Abdullah Öcalan'a Apo Bey diye hitap etti. Sayısız yerde Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte miting yaptılar. Çıktı Sayın Kılıçdaroğlu için oy istedi. Şimdi Allah aşkına rozetsiz bir Belediye Başkanı seçim boyunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diye sabah akşam kapı kapı gezip bize nasıl rozetsiz bir belediye başkan olduğunu söyleyebilir? Samimi değil.'Seçim gecesi televizyonlara çıktı ne dedi? Kazanıyoruz, kazandık, merak etmeyin. Ya bu rozetsiz bir belediye başkanının yapacağı hareketler miydi? Dün sayın Fatih Altaylı bir köşe yazısı yazmış. İyi Parti'den kendisinin kesinlikle aday olmayacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak kesinlikle bir parti değiştirmeyeceğini söylemiş. Şimdi rozetsiz bir belediye başkanından bahsediyorduk. Sadece ‘Ben CHP'de kalırım. İyi partililer bundan sonra benim için önemli değil. Yeter ki CHP olsun.' diyen bir anlayış sergilemiş. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman anlayacağımız tek bir nokta var; bizim Ankara'da rozetsiz bir belediye başkanımız yok. Ankara'da klasik bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı var. Türkiye'de nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde yönetim yapıyorsa Ankara'da da biz aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka planında ne var? HDP var HDP ile yaptıkları işbirliği var. Sayın Mansur Yavaş rozetsiz bir Belediye Başkanlığı yaptıysa kime yaptı biliyor musunuz? HDP'lilere yaptı. Bir de İYİ Partililere yaptı. Onun dışında Milliyetçi Hareket Partisi'ne AK Partililere veya diğerlerine yapmadı. Belediyeden işçi kardeşlerimizin hangi küfürlerle atıldığını sosyal medyadan izliyoruz. Belediyedeki kardeşlerimizin sırf işten çıksınlar diye hangi mobbingin uygulandığını biliyoruz. Biz o yüzden Ankara'da rozetsiz bir belediye başkanı göremedik.“Gerçekten Teknofest'in yapılmasında emeği geçen başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere bütün firma sahiplerine oraya devlet kademesinden gelen oraya destek veren herkese tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten Ankaramız için heyecan verici bir organizasyondu. Sadece Ankaramız için değil; Türkiye için heyecan verici bir organizasyondu. İnanın Duygu Hanım, Türkiye'nin dört bir yanından gelmişlerdi. Birçok gurbetçi kardeşim Almanya'dan Belçika'dan buraya gelerek bu organizasyona katılmak üzere buraya geldi. Bu aslında Türkiye adına gurur verici bir organizasyon. Ama maalesef tabii bunu Cumhuriyet Halk Partililer; özellikle yönetici kadrosundaki kişiler, bu hoşnutluğu, bu güzelliği, bu gerçekten ileriye doğru gidişi, bu teknolojiyle bilimle yakalanılan hazzı hissedemedi. Onların tek bir derdi var; maalesef, halen Türkiye'deki yapılan güzel işleri bizlerle birlikte paylaşamamak, bunları kötülemek, ‘Bunların gidişini nasıl engelleriz?' çalışmasını yapıyorlar. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ankaramıza böyle bir Festival gelmiş. Hem umut hem vizyon hem de gelecek adına; orada birçok çocuk oraya geldiği zaman inanın çok küçük çocuklar vardı gelecekte bilim adamı olacağını söyleyen, mühendis olacağını söyleyen, bu uçakları yapabileceğini söyleyen, birsürü çocuk vardı. Yani gençlere bunu yapabileceğini hissettiren bir organizasyon. Şimdi bu organizasyona biz Ankaralılar olarak ne beklerdik? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerini ücretsiz olarak buraya tahsis etmesini beklerdik. İnsanlar şehir dışlarında, dernekler, sivil toplum örgütleri, bir takım kuruluşlar, buraya ücretsiz taşımayla vatandaşları getirdiler. Bu organizasyonu görebilsin diye. Yani bu bir dernekler için sivil toplumlar örgütleri için vatandaş için çok büyük bir etkinlikti.”“HDP ve biliyorsunuz PKK terör örgütünün desteğini almış olan bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Şimdi acaba ben buradan Sayın Mansur Yavaş'a ve onunla birlikte hareket eden Cumhuriyet Halk Partili cenaha da şunu sormak istiyorum: Sizler bu Teknofest'e vatandaşımızı getirmeye engel teşkil edecek hareketler yaparak acaba HDP'ye de bir diyet mi ödüyorsunuz? Bunu neye dayanarak söylüyorum? Seçim öncesine baktığımız zaman artık ‘İHA'lardan ve SİHA'lardan söz etmeyeceğiz' diyen bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Şimdi o İHA'lar ve SİHA'ların sergilendiği bir Teknofest varken buraya ücretsiz vermedi Mansur Bey. Ben size şöyle bir şey söyleyeceğim; seçimden önce şunu diyordum ‘Allah muhafaza bir iktidar değişimi olsaydı biz bugün bu festivalleri yapamazdık, bugün gençler buralara gidemezlerdi' Ben her zaman başından beri bunu söylüyordum ve zaten yine bunun bir göstergesini de Sayın Mansur Yavaş göstermiş oldu. Şimdi Terörist başı Abdullah Öcalan'a apo bey diye hitap eden bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu kadar milli bir organizasyona otobüsleri bedava olarak vermemesi de zaten gayet normal olarak geliyor bana. Niye? Çünkü bu milliliği içinde hissedemiyor. Milliyetçi olduğunu söyleyeceksin şöyle bir organizasyona gelip vatandaşın elini sıkmayacaksın. Tabii oraya gelmeye kalksalar mesela Ali Babacan gelmeye kalksa vatandaş bir soru sorardı. Derdi ki; hani bu İHA'lara SİHA'lara dokunacaktın? O da gelemedi o yüzden. Bu tür organizasyonlara bunların gelmemesinde temel sebeplerinden bir tanesi de arka tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapmış olduğu işbirliği ve onlara ödedikleri diyetler var. Bunu da unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Altında derin bir mesele var.”“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız maalesef bu hissiyatı içinde hissedemedi. diye mi yapıyor. Buraya gelen bir genç gelecekte mühendis olmak isteyecek bu organizasyonların içerisinde büyümek isteyecek. Amacı o uçağı yapan insanlardan birisi olmak isteyecek. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef şu anda yaşayan Z kuşağı dediğimiz kuşağı herhangi bir şekilde bir hedef koyamadı. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeye kalkarsa Z kuşağı ne yapar diye bakın; çekirdek çitleyen eşek heykeli yapabilirler. Bunun dışında gençlere hangi vizyonu koyabildiler. Gençlerin ilerlemesi için, hayatlarını daha iyi bir noktaya getirebilmesi için hangi hedefleri koydular? Bunların hiçbiri olmadı. Aslında burada Sayın Mansur Yavaş'ın ve Cumhuriyet Halk Partililerin temel amacı şu; burada iki tane durum var: Birincisi şu, AK Parti'nin bir organizasyonu gibi görüyor ve böyle değerlendiriyorlar. Yani bunu milli bir mesele olarak görmüyorlar. AK Partili insanların Cumhur ittifakına gönül veren insanlar uçak yapıyorsa onlar organizasyona gitmiyor. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'yi nasıl ayrıştır bir dil ile kandırıyorlar. şimdi Hani rozet takma meselesi vardı ya şimdi bu meselede hani rozetini çıkartmış bir belediye başkanıydı? Niye gençlerin buraya ücretsiz olarak gelmesini istemedin? Aynı şekilde Anka Park'ı da böyle heba ettiler. Şimdi Anka Park'ı çürümeye bıraktılar. Niye? Oraya gençler geliyordu, oraya işte örnek veriyorum çocuklar aileler ile geliyordu. Aa bu Park Gökçek döneminde yapıldı. ‘Sayın melih Gökçek yaptı bu parkı' derler diye parkı çürütmeye bıraktılar. Ama oraya Ankara'nın vatandaşı gidecek. Bunlarda böyle bir şey yok. AK Parti bir şey yaptıysa bu organizasyona gitmemek üzere bir çalışma yapıyorlar.”Görüntü getirdim arkadaşlar göstersinler. Teknofest'e giden kaldırımların görüntülerini bir gösterebilir misiniz. Özellikle Ben Ankaralı hemşerilerim de görsün istiyorum. Allah aşkına Türkiye'deki en büyük festival olan en büyük organizasyon olan dünya tarafından takdir almış olan Teknofest'e giderken yollarımız bizim kaldırımlarımız böyleydi. Bu Yollar yürünecek durumda değil. Yani içimden diyorum ki; sırf Mansur Bey buraları kasıtlı mı kazdı? Ekrem İmamoğlu yapmadı mı? Hatırlayın; Şehir Hastanesi açılıyordu Şehir Hastanesi'nin yollarını kazdırmıştı sırf vatandaş gidemesin diye. Bu CHP zihniyetinin bir göstergesidir.