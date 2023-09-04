Dünyanın gözü Soçi'de! Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan ve Putin'den tahıl koridoru açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi. Dünyanın merakla beklediği toplantı öncesi iki lider açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine doğru ilerlediğini belirten Başkan Erdoğan, 'Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum.' dedi. Erdoğan, tahıl koridoru konusunda da önemli mesajlar verdi, 'Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:'Seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. Enerji alanındaki ilişkilerimiz güçlü şekilde ilerliyor. Ukrayna krizini ve tahıl koridorunu konuşacağız. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması, 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle görüşecek olmalmarı aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor.Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tahıl koridoru ile ilgili ne çıkacağı merak ediliyor. Rusya'yla doğal gaz iş birliğimiz gelişerek devam edecek.Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak'