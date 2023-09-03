Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor

İstanbul'da her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemeyen İBB, suçu yürüyen merdivenleri durduran birkaç kişinin üzerine atarak 'sabotaj yapılıyor' dedi. Tekrar faaliyete geçirilmesi birkaç dakika alabilecek yürüyen merdivenlerin günlerce kapalı oluşuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Asansör ve merdivenlerin önüne konulan 'Servis dışı' tabelaları konusuna ise hiç girilmedi.

CHP yönetimine geçtiği günden bu yana İBB'ye ait toplu taşıma araçlarının yanı sıra metro-metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerde ve asansörlerdeki arızaların ardı arkası kesilmiyor.İBB ise her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemiyor.Suçu yürüyen merdivenleri durduran birkaç kişinin üzerine atarak 'sabotaj yapılıyor' diyen İBB söz konusu görüntüleri belediye yönetiminde olan 'İBB Haber' isimli sosyal medya hesabından paylaştı.Tekrar faaliyete geçirilmesi birkaç dakika alabilecek yürüyen merdivenlerin günlerce kapalı oluşuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Asansör ve merdivenlerin önüne konulan 'Servis dışı' tabelaları konusuna ise hiç girilmedi.Vatandaşlar da metrolardaki görevlilerin neden bu merdivenleri yeniden faaliyete sokmadığını sordu.