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Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor

İstanbul'da her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemeyen İBB, suçu yürüyen merdivenleri durduran birkaç kişinin üzerine atarak 'sabotaj yapılıyor' dedi. Tekrar faaliyete geçirilmesi birkaç dakika alabilecek yürüyen merdivenlerin günlerce kapalı oluşuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Asansör ve merdivenlerin önüne konulan 'Servis dışı' tabelaları konusuna ise hiç girilmedi.

Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor
Ekleme: 3.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 3.09.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor
CHP yönetimine geçtiği günden bu yana İBB'ye ait toplu taşıma araçlarının yanı sıra metro-metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerde ve asansörlerdeki arızaların ardı arkası kesilmiyor.

İBB ise her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemiyor.

'Sabotaj yapılıyor' algısı
Suçu yürüyen merdivenleri durduran birkaç kişinin üzerine atarak 'sabotaj yapılıyor' diyen İBB söz konusu görüntüleri belediye yönetiminde olan 'İBB Haber' isimli sosyal medya hesabından paylaştı.

Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor

'Servis dışı' tabelaları konusuna girilmedi
Tekrar faaliyete geçirilmesi birkaç dakika alabilecek yürüyen merdivenlerin günlerce kapalı oluşuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Asansör ve merdivenlerin önüne konulan 'Servis dışı' tabelaları konusuna ise hiç girilmedi.

Neden yeniden faaliyete sokulmuyor?
Vatandaşlar da metrolardaki görevlilerin neden bu merdivenleri yeniden faaliyete sokmadığını sordu.

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Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor
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