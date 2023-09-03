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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük açıklaması! Üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan basın toplantısında Kerkük'te yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan: "Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük açıklaması! Üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz
Ekleme: 3.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 3.09.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük açıklaması! Üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, konuşmasında şunları kaydetti;

Ortak sınır güvenliği, terörle mücadele konusunda hassassiyetlerimizi dile getirdik. Barış ve istikrar için sorumlulu komşuluk iilşkileri önemli. Diyalog yoluyla karşılıklı meseleleri çözmek istiyoruz. Suriye konusunda pozisyonumuzu net olarak ifade ettik.

Suriye'den PKK'nın temizlenmesi için İran'ın da bizimle birlikte çalışması önemli, 4'lü formatta, Suriye ve Rusya'nın da katılımıyla konuları görüşüyoruz.

KERKÜK'TEKİ OLAYLAR

Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz.

Kerkük'te son zamanlarda artan PKK varlığının da bir an önce temizlenmesi gerekiyor.
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