CHP yalanladı Mahpeyper belgeledi! Danışmanlık oyunu Kılıçdaroğlu'nun elinde patladı

CHP'de Mahpeykar tartışmaları sürerken ikinci danışman krizi patlam verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mahpeykar'ın yanı sıra kendisiyle "Oy vermeyi unutan Kamil bu işte" diye dalga geçen Avukat Cevdet Nasıranlı'yı da siyasi işler ve seçim propagandası yürütme konusunda kendisine başdanışman yaptığı ortaya çıktı.CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası suların bir türlü durulmadığı CHP'de Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor. Partisini yeniden dizayn eden Kılıçdarıoğlu, farklı isimleri danışman yapmaya devam ediyor.CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni atama geldi. Daha önce Zafer Partisi'nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi'nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş'u kendisine danışman yapan Kılıçdaroğlu, bu kez de Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Perinaz Mahpeyker Yaman'ı kendisine danışman yaptı. Perinaz Mahpeyker Yaman'ın ise geçmişte Kılıçdaroğlu ve Atatürkçü seçmen ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise pes dedirtti.Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürkçü seçmen ve Kılıçdaroğlu hakkında zehir zemberek tweetleri ortaya çıktı. Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü. Yaman'ın bir başka paylaşımında; "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamızdır diyorlar" ifadelerine yer verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye danışman yaptığı izim Perinaz Mahpeyker Yaman'ın FETö destekçisi tweetleri bulunuyor. Yaman 2016 yılında attığı bir tweette "Bırakın zalimler Hizmet'i yıkmaya çalışsınlar. 2 senedir yıkmaya çalıştılar yıkabildiler mi? Bir tek taş düşüremediler Allah'ın inayetiyle" ifadelerini kullandı.CHP ve Atatürkçü seçmen hakkında ağza alınmayacak tweetler atan Perinaz Mahpeyker Yaman, CHP'ye danışman olduktan sonra başta Kılıçdaroğlu hakkında attığı zehir zemberek tweetleri sosyal medyasından sildi. Yaman bu kez Kılıçdaroğlu için "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunuyorum" tweeti paylaştı.Perinaz Mahpeykar Yaman'ın CHP Genel Başkanı tarafından danışman yapıldığının ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. CHP'den kısa sürede konuyla ilgili yalanlama geldi. Perinaz Mahpeyker Yaman'ın 26 Mayıs 2023'te Kılıçdaroğlu tarafından 'Kadın ve Aile Politikaları'ndan sorumlu danışman olarak atandığı iddialarını CHP Medya Planlama ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum.Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran'dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok" diyerek yalanladı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyid ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur" dedi. Perinaz Mahpeykar Yaman ise sosyal medya hesabından 26.05.2023 tarihli Kemal Kılıçdaroğlu imzalı atama belgesi yayınladı.Perinaz Mahpeyker Yaman, 27. Dönemde AK Parti'den Milletvekili aday adayı oldu. Batman'ın yerel gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Yaman'ın elektrik alt yapı ve tesisat hizmeti veren bir şirketi bulunuyor. 3 evlilik yapan Perinaz Mahpeykar Yaman'ın 6 çocuğu bulunuyor.Sosyal medyada çığ gibi artan tepkiler üzerine açıklama yapan Perinaz mahpeykar Yaman, Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürkçü seçmen ile ilgili tweetleri kendisinin atmadığını belirterek; "Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köyleri elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum.Evet doğrudur yıllarca AK Parti'yi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na inandım. Bu ülkenin barış ve özgüre kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir nefer olarak çalışmak istedim. Altı çocuk annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinize özür diliyorum Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışman olarak atanmasının ardından bir başka danışman krizi de Cevdet Nasıranlı atamasıyla çıktı. Diyarbakırlı Avukat olan ve kemal Kılıçdaroğlu aleyhine attığı tweetlerle bilinen Cevdet Nasıranlı'nın da 18 Mayıs'ta yine kemal Kılıçdaroğlu tarafından siyasi işler ve seçim propagandası yürütme konusunda genel başkan başdanışmanı olarak atandığı ortaya çıktı. Cevdet Nasıranlı'nın "Bir keresinde de "Oy vermeyi unutan Kamil bu işte" diye Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçtiği tweetleri bulunuyor.