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Pendik'te sağanak sonrası istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İstanbul Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 29.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te sağanak sonrası istinat duvarı araçların üzerine çöktüİstanbul'un Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Sabahın erken saatlerinde Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de etkisini gösteren yağış, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kaynarca alt geçitinde biriken su nedeniyle bir vatandaş aracında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan vatandaş, kurtarılmayı bekledi.

Kurtköy'deki bir spor salonunun da istinat duvarı yıkıldı. Duvarın önünde park halindeki iki araç duvarın altında kaldı. Bölgeye itfaiye sevk edildi.

Pendik'te sağanak sonrası istinat duvarı araçların üzerine çöktü

1 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İstanbul Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Sağanak yağış Anadolu yakasında etkili oluyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te bir çok yeri su bastı.
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