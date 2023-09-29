Mardin'de 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Nusaybin ilçesinde 2 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de korkunç bir kaza yaşandı.
Olay, Nusaybin ilçesi Alakuş bölgesinde meydana geldi.
6 kişi yaralandı
2 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Yaralanan 6 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi
Olay, Nusaybin ilçesi Alakuş bölgesinde meydana geldi.
6 kişi yaralandı
2 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Yaralanan 6 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi