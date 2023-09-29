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Beyaz Gazete
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Mardin'de 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Nusaybin ilçesinde 2 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 29.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandıMardin'de korkunç bir kaza yaşandı.

Olay, Nusaybin ilçesi Alakuş bölgesinde meydana geldi.

6 kişi yaralandı

2 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralanan 6 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

Mardin'de 2 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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