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Heyecan dorukta! Masterchef'te eleme potasına bakın hangi yarışmacılar girdi

Masterchef All Star’da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. İşte o isimler…

Ekleme: 29.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Heyecan dorukta! Masterchef'te eleme potasına bakın hangi yarışmacılar girdi
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef All Star, heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor.

28 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen bölümde, dokunulmazlık oyunu büyük bir merakla bekleniyordu. Yarışmanın bu bölümünde yarışmacılar kazandibi düellosunda önlük giydi ve mutfakta ustalıklarını sergiledi.

Gecenin sonunda kırmızı takımın bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Cemre oldu. Bu sonuçla birlikte 5. ve 6. eleme adayları da netlik kazandı

Masterchef All Star 28 Eylül eleme adayları

Dün akşam yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, eleme potasına Batuhan'ı gönderdi. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Eren oldu.
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