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MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var

Milli Güvenlik Kurulu 2 ay aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Küliiyesi'nde toplanacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ilk kez MGK toplantısına katılacak. MGK'da masada 5 kritik gündem maddesi var

MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var
Ekleme: 28.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var
Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Masada, Karabağ'daki son gelişmeler, Libya'daki sel felaketinin ardından Türkiye tarafından verilen insani destek ve sürecin devamı için yapılması gerekenler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştaki son durum ve Karadeniz'de istikrarın sağlanması, tahıl koridorunun devamı için atılabilecek adımlar var.

Suriye ve Irak başta olmak üzere azim ve kararlılıkla yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Yunanistan ile yakalanan pozitif gündemin devamı ile bu kapsamda 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek Selanik zirvesinin olması bekleniyor.

KARABAĞ'DA SON DURUM

Azerbaycan'ın Vatan muharebesiyle işgalden kurtardığı Karabağ'da son dönemde gerilim artmış, Azerbaycan ordusu Karabağ'a askeri operasyon başlatmış, 24 saat sonra ayrılıkçı Ermeni güçleri ateşkes şartlarını kabul etmişti.

Ardından Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a darbe girişiminde bulunulmuştu. Türkiye Azerbaycan'a davasında tam destek verdi. Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu süreçte Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile sürece ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi, ardından Nahçıvan'da iki lider bir araya geldi.

Bu kapsamda Kafkasya'daki son durum toplantıda ele alınması beklenen öncelikli gündem maddelerinden olacak.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Türkiye yaşanan sel felaketinin ardından Libya'ya el uzatan ilk ülke oldu. Yardımlar havadan ve denizden ülkeye gönderilirken, yaşanan felaketin etkilerinin büyük olması nedeniyle insani yardımların sürekli olması gerektiği ifade ediliyor.

Bu kapsamda ülkedeki son durum MGK'da masaya yatırılacak önemli gündem maddelerinden olacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ile PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar görüşülecek.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut kartalları üstün gayretle sınırlarda özveriyle görev yaparken yerli ve milli teknoloji de sınır güvenliğine önemli katkı sunuyor. Hudut güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler de toplantıda ele alınacak başlıklardan olacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş günden güne daha da derinleşiyor. Karadeniz'de istikrar ve Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım MGK'da görüşülecek.

Başkan Erdoğan ile Putin'in Soçi'deki görüşmesinde gündeme gelen tahıl koridorunun yeniden aktif hale gelmesi ve Afrika'ya gönderilecek tahıl ile ilgili gelişmelerin masada olması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

Öte yandan Yunanistan ile yakalanan pozitif gündemin devamı ve diyalogun sürmesiyle sorunların çözümü vurgulanması 7 Aralık Selanik zirvesinin görüşüleceği değerlendiriliyor.
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MGK yoğun gündemle toplanıyor! Masada 5 kritik başlık var
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