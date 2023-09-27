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Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı! Anlaşmaya varıldı: Günlük 4 milyon metreküp

Türkiye Macaristan ve Bulgaristan'ın ardından bir Avrupa ülkesi ile daha doğal gaz ihracatı konusunda anlaşmaya vardı. BOTAŞ yaptığı açıklamada; Romanya ile günlük 4 milyon metreküp doğal gaz ihracatı konusunda anlaşmaya varıldığını ve aktarımın 1 Ekim tarihinde başlanacağını bildirdi.

Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı! Anlaşmaya varıldı: Günlük 4 milyon metreküp
Ekleme: 27.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı! Anlaşmaya varıldı: Günlük 4 milyon metreküp
Gelecek 3 yılda BOTAŞ'ın Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, 'BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştır.

Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı! Anlaşmaya varıldı: Günlük 4 milyon metreküp

Açıklamada, tarafların doğal gaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edilerek, 'Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir.

Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta doğal gaz ihracatı anlaşması imzalamıştı.

Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatı! Anlaşmaya varıldı: Günlük 4 milyon metreküp
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