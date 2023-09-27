Ormanda gezerken buldu: Gören satın almak istiyor

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir vatandaş, ormanda gezerken 37 kilogramlık gürgen mantarı buldu. Kilogramı 40 liradan satılan mantara vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yetişen ve vatandaşlar tarafından ormanlardan toplanan gürgen mantarı büyük rağbet görüyor.İlçede yaşayan İbrahim Özkan isimli bir vatandaş ise 37 kilogramlık mantar buldu. Mantarı pazarda satışa sunan Özkan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Hocavakıf köyünde ikamet eden İbrahim Özkan ormanlık alanda 37 kiloluk mantar bulduğunu belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ve kilogramını 40 liradan sattığını belirtti.