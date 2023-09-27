Muharrem İnce'ye kaset kumpasından Cevheri Güven çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında aralarında 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar'ın da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Oktay Yaşar ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Veli Koçak hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla birlikte Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.İddianamede, FETÖ/PDY terör örgütü üye ve yöneticilerinin sosyal medya üzerinden birtakım operasyonlar yaptıkları ve bu operasyonların örgütün amacı doğrultusunda ve hedeflerine ulaşmak üzere istenilen yönde bir kamuoyu oluşturma ve seçim sonuçlarını etkilemeye dönük olduğu ifade edildi.İddianamede, Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlere Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Ali_Yeşilda isimli Twitter kullanıcısı tarafından yabancı sitelerden alınan pornografik video üzerinde montajlama yaparak ile sahte video oluşturduğu kaydedildi.Gönderici Maksut Serim, alıcı Muharrem İnce olan 10 milyon TL gönderildiğine dair dekont düzenlendiği aktarılan iddianamede, hem sahte pornografik video görüntüsü ve hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu ifade edildi.İddianamede, sahte paylaşımların FETÖ/PDY terör örgütünün Sosyal medyadan sorumlu yöneticisi olan ve yurtdışında firari olarak bulunan Cevheri Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı olarak paylaşıldığı, sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin başka şüpheliler tarafından da paylaşıldığı belirtildi.İddianamede yer alan HTS analiz sonucu raporlarında, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının şüpheli Veli Koçak ile beraber diğer şüpheli Oktay Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği kaydedilirken, Veli Koçak'tan ele geçirilen telefonun Oktay Yaşar'ın telefonu olduğunu beyan ettiği, bahse konu telefona takılı GSM hattının gün içinde sinyal bilgisinin alınamadığı, ancak 13 Mayıs'ta Çorum'un Sungurlu ilçesinde sinyal bilgisi alındığı ifade edildi.Muharrem İnce'ye kaset kumpasından Cevheri Güven çıktı! Ankara Kuşu servis etti, FETÖ'cüler yaydıAynı gün H. S. tarafından Koçak'ın kullandığı telefona 6 paragraf halinde mesaj gönderildiği belirtilen iddianamede, söz konusu mesajların aynı gün Ankara Kuşu isimli Twitter hesabından paylaşıldığı belirlendi.Oktay Yaşar iddianamede yer alan ifadesinde, Kemal Özkiraz'ı televizyondan ve sahibi olduğu Avrasya Anket şirketinden dolayı tanıdığını ancak bir araya gelmediklerini söyledi. Yaşar, Veli Koçak'ı Koçak'ın eşi ile kendisinin dini nikahlı eşinin arkadaş olmasından dolayı tanıdığını, olay gününde annesi ve babasını Gebze'ye bırakmak için yola çıktığını söyleyerek, "Sakarya'ya giderek yemek yedim.Bahse konu saatlerde de bir taraftan Twitter'ı kontrol ediyordum. Twitter da şahsıma yönelik olan FETÖ'cü olduğuma dair paylaşımları gördüm, gözaltına alınacağımı tahmin ettim. Bende olayın hafta sonuna denk gelmesinden kaynaklı panik oldum ve 2 gün gözaltında kalmamak için Sapanca Gölü civarında konaklamak istedim, burada kalmaya niyetlendikten sonra aracın anahtarı aktif olmadı ve araç çalışmadığı için bende yerini hatırlamadığım yerde aracı bırakarak taksiye bindim.Veli Koçak'ı aradım ve kendisine 'gözaltına alınabilirim, beni buradan gelip alma şansın var mı' diye sordum. O da tamam dedi ve aynı gün saat 04:00 sıralarında geldi. Veli Koçak ile birlikte Ankara'ya geldik, telefonum onun arabasında kaldı. Avukatım Hasan Seymen geldi ve kendisi ile konu hakkında görüşerek kendisine olayı anlatarak görüntüler ile alakam olmadığını söyledim.Avukatım ile görüşme yaparken kendisinin telefonunu aldım ve Veli Koçak'a Whatsapp üzerinden benim atmam gereken tweeti gönderdim. Evin civarında bulunan parka oturdum. Parktan geçen bir vatandaştan rica ederek telefonunu aldım ve Twitter'a girdim. Saat: 16:00 sıralarda atmam gereken tweeti tek tek paylaştım, ben Veli'ye tweetleri gönderirken Veli'nin paylaşması için değil not olarak gönderdim.Muharrem İnce ile ilgili politik paylaşımlarım vardır ancak bel altı herhangi bir konu yoktur. Kendisi Tv programında oy oranı yüzde 30 olduğuna dair beyanda bulunmuştu, bulunduğu beyan bana abartı geldiği için bende böyle bir tweet attım. Kendisi CHP Genel Başkanı'na FETÖ'cü olduğuna dair bir söz söylemişti, bende tamamen şaka amaçlı kendisinin FETÖ'ye ait STV isimli kanalda vermiş olduğu röportajın içinden kesip koydum.Medyaya 10 Milyon dolar aldığına dair haberler vardı ben de buna nazaran böyle bir tweet attım. Bahse konu olayın gerçeklik payı olup olmadığını dair bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.Yaşar, Muharrem İnce'nin koruma polisine dolar bozdurttuğuna dair Twitter'da yazılar gördüğünü, net olarak kimden gördüğümü hatırlamadığını ancak daha sonra tweetin silindiğini gördüğünü söyleyerek, "Bu gönderiyi gördükten sonra ben de böyle bir paylaşımda bulundum ancak bu paylaşımda herhangi bir itham bulunmamaktadır.Bahse konu gönderi bana aittir. Kendisine soru sormak için böyle bir paylaşımda bulundum ancak yanıt vermedi. Geçmiş tarihlerde küfür edildiğine dair ses kaydına denk gelmiştim. Kendisi telefon ile birini arıyor ve karşıdaki kadın da kendisine küfür ettiğini dair ses kaydı alarak paylaşım yapıyor. Ancak kadının kim olduğunu, gerçekte konuşan kişinin kim olup olmadığını bilmiyorum. Bu konu hakkında da herhangi bir video yayınlamadım" ifadelerini kullandı.Veli Koçak ise ifadesinde Oktay Yaşar'ın Whatsapp'dan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını yazdığını, kendisinin de yapabileceği bir şey olup olmadığını soruduğunu, söylediği yere giderek Yaşar'ı araba ile aldığını kaydetti. Koçak, "Oktay'ın telefonunu kullanmadım, şifrelerini de bilmiyorum, paylaşımları kimin yaptığını bilmiyorum ama kesinlikle bu paylaşımları ben yapmadım.Mesajları Oktay'ın ağzından yazdım" diye konuştu. İnce'ye ait olduğu iddia edilen ancak montaj olduğu ortaya çıkan görüntülere ilişkin ifade veren Koçak, videonun atılma amacı espri amaçlıdır ve zaten bu videodaki kişinin Muharrem İnce olmadığını da bildiğimiz için aramızda benziyor yada benzemiyor gibisinden yorumlar yapmıştık. Görüntüyü Ozan Özgür Doğru nereden temin etti bilmiyorum" şeklinde konuştu.