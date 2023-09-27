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Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların da yarından itibaren düşeceği öngörülüyor. İşte 27 Eylül 2023 Çarşamba yurt genelinde il il hava durumu...

Ekleme: 27.09.2023 - 09:13 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!
Türkiye'de uzun süredir etkisini gösteren sıcak hava dalgası, yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, perşembe itibarıyla azalmaya başlayacak. Sıcaklığın azalmasıyla ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İşte bölge bölge hava durumu tahmini...

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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