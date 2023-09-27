Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Kuvvetli rüzgar ve yağış geliyor! O güne dikkat edin!

Türkiye'de uzun süredir etkisini gösteren sıcak hava dalgası, yerini sağanak yağışlara bırakacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, perşembe itibarıyla azalmaya başlayacak. Sıcaklığın azalmasıyla ülke genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 31°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 21°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık