Galata Köprüsü'nde bir restoranda yangın çıktı

Beyoğlu'nda Galata Köprüsü altında bulunan bir restoranda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Galata Köprüsü altında bulunan bir restoranda saat 13:45 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle restoran çalışanları ve müşteriler panik yaşadı.Köprü üstünde bulunanlar ise, yoğun duman aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Restoranın mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.