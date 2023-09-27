Düğün değil resmen facia: 113 ölü, 500 yaralı! Gelin ve damat dans ettiği sırada başlayan felaket kameraya böyle yansıdı

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.Gelen son dakika bilgilerine göre ise 113 kişi yaşamını yitirdi, 500 kişi ise yaralandı. Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği belirtildi. Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi. Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.Irak Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre etkinlik alanının dış duvarları ülkede yasa dışı olan yüksek derecede anıcı bir kaplama ile kaplıymış. Yapılan açıklamada, "Yangın, yüksek derecede yanıcı, düşük maliyetli inşaal malzemelerinin kullanılması sonucunda yaşandı. Salonun bazı kısımları çöktü ve bu malzemenin kalitesizliği nedeniyle çok hızlı bir şekilde oldu" denildi.