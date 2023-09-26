MasterChef’te şampiyonlar dönemi başladı: İşte haftanın ilk kazananı!

MasterChef All Star'da dün akşam yeni bir dönem başladı. Geçtiğimiz sezonların şampiyonları yarışmaya dahil oldu. Şampiyonların da yer aldığı ilk kaptanlık oyununda bakın kim kazandı. İşte kazanan ve yeni takımlar...

MasterChef All Star, izleyenleri ekran başına toplayan 25 Eylül tarihli 99. son bölümünde büyük bir çekişmeye sahne oldu.Öte yandan geçtiğimiz sezonların şampiyonlarının yarışmaya dahil olması geceye damga vurdu.Yarışmacılar, kaptanlık oyununda en iyi lahmacunu yapmak için zamanla yarıştı, adeta mutfakta nefesler tutuldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu kaptanlık oyununda, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in aradığı mükemmel lahmacunu yapabilen yarışmacı, mavi takımın kaptanı olarak belirlendi. Mavi takım kaptanı olarak seçilen yarışmacı, kırmızı takımın kaptanını belirleme hakkına da sahip oldu.Dün akşam yayınlanan MasterChef All Star'da en iyi lahmacunu yapan Tahsin, kaptanlık oyununun kazananı oldu. Mavi takım kaptanı olan Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti.Mavi takım: Tahsin (kaptan), Sergen, Metin, Barbaros, Ayaz, Azize, Tanya, Barış, Alican ve Eda.Kırmızı takım: Eren (kaptan), Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Batuhan, Uğur ve Kerem.