Fransız basınında Türkiye Yüzyılı endişesi: ‘Erdoğan’ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?’

Seçim döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız Le Point'ten çok konuşulacak bir analiz geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Başkan Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyinin olacağını yazan Le Point, Türkiye'nin tamamen bağımsız ve etkili bir aktör" olacağını belirtti.

Fransız basını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacağını yazdı. "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" şeklinde skandal bir başlık kullanan dergi çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.Geçtiğimiz Mayıs ayında Başkan Erdoğan'a yönelik skandal kapakları ile gündeme gelen dergi amaçlarına ulaşamadığından dem vurdu. Başkan Erdoğan'ın seçimlerden her zamankinden daha güçlü çıktığını yazdı.Ankara'nın bölgeyi yeniden şekillendirme arzusunda başarıyla ilerlediğini yazan dergi, Türkiye'nin Kafkasya'dan Kıbrıs'a, Libya'dan Balkanlar'a kadar kral piyonlarını ilerlettiğini ifade etti.Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferinden duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiren dergi, Ermenilerin bölgede başarısız olmasının Türkiye'nin bölgesel hakimiyet projesine giden yolda yalnızca bir adım olduğu ifade edildi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Türkiye Yüzyılı"nın gelişini ilan ettiği ifade edilen haberde, Fidan'ın 8 Ağustos'ta yumuşak bir dille Türkiye'nin tamamen bağımsız etkili bir aktör olacağını' açıkça vurguladığı yazıldı.