ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

OpenAI'nin ChatGPT uygulamasına eklediği yeni ses ve görüntü özellikleri, sohbet robotunu daha da kullanışlı hale getiriyor.Ses özelliği sayesinde kullanıcılar, ChatGPT ile sesli görüşme yapabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Bu özellik, ChatGPT'yi daha doğal ve etkileşimli bir hale getirecek.Görüntü özelliği sayesinde kullanıcılar, ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek. Bu özellik, ChatGPT'nin görsel bilgileri daha iyi anlamasını sağlayacak.Yeni özellikler, ChatGPT'nin şu anda kullanımda olan 'Plus' ve 'Enterprise' sürümlerinde kullanıma sunulacak. Ses özelliği, iOS ve Android işletim sistemlerinde ayarlardan etkinleştirilebilecek. Görüntü özelliği ise tüm platformlarda mevcut olacak.Yeni özellikler, ChatGPT'yi daha da popüler hale getirebilir. Sohbet robotları, müşteri hizmetleri, eğitim ve eğlence gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Yeni özellikler, ChatGPT'nin bu alanlarda daha da etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.