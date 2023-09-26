  • USD: 27,18 - 27,22
  • EURO: 28,90 - 28,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da kızından çocuğu olan sapık baba için mahkemeden tutuklama kararı

Kızı M.D.'ye 15 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 49 yaşındaki B.D.'nin DNA raporu ile kızından doğan çocuğun babası olduğu belirlenince hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Ekleme: 26.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da kızından çocuğu olan sapık baba için mahkemeden tutuklama kararıAnkara'da yaşanan kan dondurucu aile faciasında dava süreci devam ediyor.

Genç bir kızın, sapık öz babası tarafından hayatının karartıldığı olayda yeni bir gelişme yaşandı...

Kızına yıllarca tecavüz etti

Ankara'da yaşayan su tesisatçısı 49 yaşındaki B.D., 2015 yılında 15 yaşında olan kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulundu.

B.D. 'Bu olayı annene söylersen seni de ağabeyini de öldürürüm' diyerek kızını tehdit etti.

İlk hamileliğinde bebeği aldırdılar

Olaydan sonra hamile kalan M.D., kilo alması ve annesinin durumu fark etmesi üzerine erkek arkadaşından hamile kaldığını söyledi. M.D., ailesi ile birlikte özel bir kliniğe giderek bebeği aldırdı.

İkinci bebeği doğurup evlatlık verdiler

Ancak M.D., 2016 yılında da babasının cinsel istismarı nedeniyle hamile kaldı. Kız çocuğu dünyaya getiren M.D., doğumdan hemen sonra bebeğini evlatlık verdi.

4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan M.D., 2019 yılında durumu annesine anlattı. Anne ve kızının şikayeti üzerine gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli kontrolle serbest kaldı

Baba B.D. hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 42 yıl, 'tehdit' suçundan ise 3,5 yıla kadar olmak üzere toplam 45,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Ankara 11'inci ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 1 Ekim'de görülen davanın 4'üncü duruşmasında, sanık B.D.'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verildi.

Kızından olan çocuğun yüzde 99.99 babası

Yargılama aşamasında, 2016 yılında dünyaya gelen kız çocuğunun B.D.'den olduğu yönünde Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen DNA raporu, dava dosyasına girdi.

Raporda, kız çocuğu ile sanık baba B.D.'nin DNA profillerinin uyumlu olduğu ve yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği belirtildi.

Hakkında yakalama kararı çıktı

Mahkemede görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık B.D. katılmazken, M.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, rapora itiraz ederek, yeni rapor talebinde bulundu.

Müşteki avukatı ise sanık B.D.'nin tutuklanmasını istedi. Mahkeme, sanık avukatının yeni bir rapor alınması talebini reddederek, B.D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net Zengezur Koridoru mesajı: Muhakkak tamamlanmalı
Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...
İBB otobüsü alev alev yandı! Geriye hurda yığını kaldı!
Ankara’da ulaşım çilesi! Esnaf AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: Bizi Yavaş’tan kurtarın!
Ekrem İmamoğlu kapalı CHP toplantısında Kemalcilerle kapıştı: Sonuna kadar çarpışacağım
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
Türkiye Yüzyılı'nda ortak akıl vizyonu! Başkan Erdoğan değişimi isimlerle sınırlı tutmayacak
İstanbul'da metroda sabah saatlerinde yoğunluk oluştu! Vatandaşlar mağdur oldu
Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak! Kabine toplanıyor: Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi, kentsel dönüşüm yasası...
CHP’li isimden şoke eden itiraflar! “Bir milletvekilimiz bana Kılıçdaroğlu’na güvenme dedi”
Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var
CHP kongrelerdeki kavgalara kılıfı buldu! 'Demokratik tartışmalar'
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!
Aliyev el sallayarak uğurladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan ayrıldı
Erdoğan - Aliyev görüşmesi sona erdi: İki lider ortak basın açıklamasında bulunuyor
Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
Fransız vekilden çarpıcı Türkiye ve Başkan Erdoğan itirafı: “İki şeyden güç alıyorlar”
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbe anayasasından kurtulmak boynumuzun borcu
İstanbul'da toplu taşıma çöktü! Tevfik Göksu toplu taşıma krizini gündeme getirdi: Plansızlık, vizyonsuzluk, bakımsızlık ve ilgisizlik...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor