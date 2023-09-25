Aliyev davet etti: Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! Masada hangi konular var?

Geçen haftaki yoğun diplomasi trafiğinin ardından Başkan Erdoğan bugün Azerbaycan lideri Aliyev ile görüşmek üzere Nahçıvan'a gitti. Öte yandan Zengezur Koridoru da olmak üzere masada bir hayli önemli konular var.

Anti-terör operasyonu sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev Nahçıvan'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından ikili görüşmeye geçildiği bilinirken kritik zirvenin gündem maddeleri merak konusu oldu.Başkan Erdoğan ve Aliyev'in Zengezur Koridoru ve Karabağ operasyonunu konuşması bekleniyor.Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı FahrettinAliyev ile baş başa görüşme sonrası Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek | Video