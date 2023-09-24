  • USD: 27,10 - 27,15
  • EURO: 28,85 - 28,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Ekleme: 24.09.2023 - 23:39 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduSon dakika haberine göre AFAD, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.18'de merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması: Düşük alanları destekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor: Ana gündem Zengezur Koridoru
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya indi: Masada sahada sporda mücadeleye devam!
Sezgin Tanrıkulu düğünden gelen müziği ezan sandı: Savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim
Karabağ'da yeni provokasyon: Evlerini toplu halde ateşe vererek bölgeden ayrılıyorlar
YSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi için tarih verdi!
İstanbul Yasası dönüşümü hızlandıracak! Düzenlemenin detayları belli oldu
Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, değişimcileri hedef aldı: Yok öyle yağma
Hollanda'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Kısır mısır yemişler...
Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 1.3 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ulaşacağız
İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: CHP beni ilgilendirmiyor… Mecbur muyuz!
Beyoğlu'nda otobüs tramvaya çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi
Savunma Sanayiinde gurur günü! 3 gemiyi aynı anda suya indiriyoruz! Örneği neredeyse yok...
CHP Siirt İl Kongresi'nde ortalık karıştı! Polis olaya müdahale etti: Gözaltılar var
Dünyadan tepki yağıyor: Madalya töreninde küçük çocuğa ırkçılık yürek burktu! Çaresiz bekleyiş kamerada…
Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…
Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi
24 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

24 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

Korkutan uyarı: Bir yıl içerisinde yediden büyük iki deprem…

Korkutan uyarı: Bir yıl içerisinde yediden büyük iki deprem…

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor