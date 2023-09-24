Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika haberine göre AFAD, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.18'de merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.