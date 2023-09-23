Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar: Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde BM 78. Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:(Karabağ'daki anti terör operasyonu) BM'de Azerbaycan'a desteğimizi ilettik. Yanında olduğumuzu yineledik.ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile samimi ve yapıcı bir görüşme yaptık.Avrupa'da artan bir İslam karşıtlığı var. Görüşmelerde gündeme getirdik.Dünyada barışın tesis edilmesi için İslam dünyasının bir araya gelmesi şart.Batılı bazı müttefiklerimizin Ermenistan'ı yönlendirirken daha isabetli tavsiyelerde bulunmaları gerekiyor. Yoksa bölgenin gerçekliğine uygun olmayan, dışardan verilen tavsiyeler ve destekler maalesef çözüm yerine daha fazla kaosu ve gözyaşını getirmekte.Rusya Ukrayna savaşı ve tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği oldu. ABD'liler ve müttefik ülkeler bu trafiğin netice ve detaylarını öğrenmek istiyorlar. Görüşmelerde bunlara yer veriliyor. Bizler de onların neler düşündüğünü görebiliyoruz. Yeni dönemde iki taraf, tahıl anlaşmasını savaş çabalarının bir parçası olarak görmekteler. Bu bizim işimizi zorlaştıran bir konu. Yoğun adım atmaya devam edeceğiz.(Karabağ'daki operasyon) Azerbaycan'ın başka çaresinin kalmadığını gösteren bir operasyondu.