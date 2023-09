Sıfır Atık Vakfı kuruldu! Tüm dünyaya örnek oldu

Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunarak her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Sayın Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Vakfı kuruldu.22 Eylül 2023 Tarihli ve 32317 Sayılı Resmî Gazete kararı ile kurulan Vakfın kurucuları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde projeyi yürüten Murat Kurum yer alıyor.TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un yanısıra Sıfır Atık Vakfı'nın kurucuları arasında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Prof. Dr. Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz yer alıyor.Sıfır Atık Vakfı; çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, Her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, Atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kaynakların verimli kullanımının sağlanması, Su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması, Arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki, Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması için önem taşıyor.Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülen, sınırları aşan Sıfır Atık projesi kapsamında bugüne kadar; 24,5 milyon ton kâğıt, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 10,2 milyon ton organik atık dönüştürüldü; 96 Milyar TL ekonomik kazanç elde edildi. 703 milyon kwh enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 433 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.Cumhurbaskanı Recep Tayyıp Erdogan, New York'ta gerçekleştirilen BM 78. Genel Kurulu kapsamında, esi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı.