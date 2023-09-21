  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 28,76 - 28,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in Mustafa Sandal'a, Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiğini açıkladı.

Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor
Ekleme: 21.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor
Yerel seçim yaklaştıkça muhalefetteki adaylık yarışı kızıştı.

İyi Parti'nin Millet İttifakı'nı yıkıp seçime kendi adayları ile gireceklerini açıklamasıyla aday isimleri art arda geliyor.

Birçok isim kulisleri meşgul ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de gündeme geliyor. Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yakınlığı bilinen şarkıcı Mustafa Sandal da o isimlerden biri.

15 Eylül'de Akşener'i ziyaret eden Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı iddia edilmişti.

İddialara İyi Partili isim tarafından açıklama geldi.

'Adaylık için görüşme yapıldı'

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün canlı yayın konuğu olan İyi Prati Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, iddialraı ve görüşmeyi doğruladı. Üçok, adaylık konusunun iki ismin görüşmesinde gündeme geldiğini belirtirken, adaylık durumunun gerçekleşmesinin de mutluluk vereceğini söyledi.

Üçok Mustafa Sandal'ın adaylığı ile ilgili şöyle konuştu:

Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan birisi. Kendisi aynı zamanda Genel Başkanımızla çok iyi ilişkileri var. Bizim genel merkezimize geldi. Burada belediye başkanlığı adaylığı için görüşmeler yapıldı.

Mustafa Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım. Başkanlık divanımız kararı verecektir. İnşallah Sayın Sandal, Beşiktaş adayımız olur. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğim.

Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor


Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
AK Parti'den emekliye zam açıklaması: Yasallaştıracağız
Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor
Tüm gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında! Anket sonuçları o rakamları işaret etti
İstanbul barajları alarm verirken hiçbir somut adım atmayan İmamoğlu'dan vatandaşa su tasarrufu çağrısı
Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
Bakan Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız
Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz
Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi
Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi: Vatandaşa zehir yediriyorlar!
Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
CHP’de bir bakanlık skandalı daha! Gelecek Partili o isim açıkladı: Bizzat Özgür Özel teklif etti!
LGBT lobisine tepkiler büyüyor… Kanadalılar ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın!
Kemal Kılıçdaroğlu kaybedeceğini biliyordu: Görevden aldığı isim açık açık itiraf etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi
BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı
Karabağ tamamen özgür
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Kayseri'de bulundu: Bu buğday taneleri tarihe ışık tutacak

Kayseri'de bulundu: Bu buğday taneleri tarihe ışık tutacak

Binlerce dönüm alanda yetiştirildi: Beyaz altın olarak biliniyor bölgenin umudu olacak

Binlerce dönüm alanda yetiştirildi: Beyaz altın olarak biliniyor bölgenin umudu olacak

Bakanlık duyurdu: 46 gün yol çalışması olacak

Bakanlık duyurdu: 46 gün yol çalışması olacak