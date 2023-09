Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya sıfır atık daveti: Gelin değişimin parçası olun

Türkiye'de ekilen sıfır atık tohumunun gölgesinin dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ettiklerini belirten Emine Erdoğan, 'İklim krizi için kritik eşik, kapımıza dayandı ve bugün; konuşma, değerlendirme faslını geride bırakıp, acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz. Tahribatı yavaşlatmak için, öncelikle tüketim hızımızı ve atıklarımızı azaltmamız gerekiyor' diye konuştu.Türkevi'nde gerçekleştirilen 'The World İs Our Common Home: Path to the Global Zero Waste movement/ Çevre Etkinliği kapsamında Emine Erdoğan, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın web sitesi üzerinden imzaya açıldığını duyurdu. Lider eşleri ile bir araya gelen Emine Erdoğan, tüm dünyayı iyi niyet beyanını imzalamaya davet ederek şu mesajları verdi:Başta iklim değişikliği olmak üzere gezegenimizi tehdit eden krizlerle mücadelenin en önemli ayaklarından biri atıklarımızı azaltarak, kaynak israfını önlemek ve oluşan atıkları hammadde olarak geri dönüşüme kazandırmaktır. Bu amaçla Türkiye'de Sıfır Atık hareketini başlattık. 6 senenin sonunda, atıkları birer kaynak olarak değerlendirmek yoluyla, 650 milyon ton hammaddenin kullanımını önleyerek döngüsel ekonomiye katkı sunduk. 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki araziyi koruduk.Türkiye'deki kazanımlar, dünyamızdaki gidişatı durdurmaya yetmiyor. Dünyayı kirleten ülkelerin, ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Uluslararası temaslarımda gelen talepler üzerine, Sıfır Atık'ı, küresel düzeyde yaygınlaştırmak için geçtiğimiz yıl, girişimlerimizi başlatmıştık. 77. Genel Kurul sürecinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guteres ile yapabileceklerimizi değerlendirdik. İklim kriziyle mücadelede çözüm olacağına inandığımız küresel sıfır atık hareketinin temelini teşkil edecek bir iyi niyet beyanı imzaladık.Bizler bu beyanı gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için hazırladık. İnsanlık ailesini, beyanı imzalayarak yarın değil, bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum.Geçtiğimiz yıl, sayın genel sekreter ile iyi niyet beyanını imzaladıktan sonra, tüm yabancı devlet başkan ve eşlerini bilgilendirerek sürece dahil olmalarını sağlamıştık. Türkiye olarak BM Genel Kurulu'na sunduğumuz sıfır atık temalı karar tasarısının, 105 ülke eş-sunuculuğunda kabul edilmesi, küresel desteğin nişanesi oldu.Karar neticesinde, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilirken, iyi örnekleri inceleyerek, uygulamayı üye ülkelerde yaygınlaştırmayı amaçlayan sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler kurulu tesis edildi. Genel Sekreter Guterres'in teklifiyle başkanlığını üstlendiğim kurulumuzun ilk resmi toplantısına, 1 Kasım'da İstanbul'da ev sahipliği yapacağım. Küresel sıfır atık hareketinin, günden güne, dünyanın dört bir yanına ulaşacağına, yürekten inanıyorum.Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması'nın tarafıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz var ve ulusal iklim kanunumuz için son safhaya geldik. Türkiye, Tarihi bir sorumluluğu olmadığı halde çevre krizleriyle mücadele etmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Ne yazık ki pek çok ülke alınan ortak kararları yerine getirmekte isteksiz davranıyor. 2020 yılına kadar yeşil iklim fonuna aktarılması gereken 100 milyar dolarlık destek hala yapılmadı. Gelişmiş ülkeler, dünyaya verdikleri zararın mağduru olan, Afrika ülkeleri, küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelerin telafisi olmayan kayıp ve zararlarına karşı duyarsız kalıyor. Bu anlamda, iklim krizi, uluslararası bir samimiyet ve güven sınavı olmayı sürdürüyor.Türkiye, son 21 yıldır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tam anlamıyla bir yeşil devrim gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, sadece ülkemizdeki yaklaşımlarıyla değil, küresel iklim ve çevre anlaşmalarına verdiği katkılarla, her zaman öncü ve yapıcı bir rol üstlenerek çevre dostu bir lider olmayı sürdürüyor. Sorunlarımızın çözümü için küresel imzaya açtığımız Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı atan, değerli eşim Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye, sorunun değil, çözümün parçası olmak için gayretlerini her platformda sürdürecek.Türkiye olarak, BM Habitat'ın 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'ne, bu sene İstanbul Üsküdar'da ev sahipliği yapacağız. Hepinizi, kimsenin geride kalmadığı, yeni kentsel gündemin belirleneceği buluşmamıza davet ediyorum.Program kapsamında Neyzen Ömer Faruk Tekbilek doğa için müzik ney dinletisi gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, beraberindeki 8 first lady ve yabancı heyetle birlikte Hikmet Barutçu'nun atık ürünlerinden yaptığı yaratılışın sırrı ebru sanatı ve sürdürülebilirlik sergisini gezdi. Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya,Zimbab ve Sierro Leone'nin first ladyleri de sıfır atık iyi niyet beyanını imzalayarak sıfır atık gönüllüsü oldular. Programa New York Belediye Başkanı Eric Adams, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif de katıldı.Emine Erdoğan, başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile New York'ta düzenlenen yemekte bir araya geldi. Emine Erdoğan, kendi himayelerindeki 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın ilk imzalarının atıldığı günde, Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.'Sıfır Atık' hareketinin başarıya ulaşmasında Başkan Erdoğan'ın liderliğinin, ilk imzayı yine kendisinin atmasıyla yinelendiğini belirten Emine Erdoğan, bu harekete gereken desteği her zaman verdiğini dile getirdi. Yemekte, tüketici alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilirliğe odaklanılması, bu konudaki pilot uygulamaların yaygınlaştırılması, geri dönüşüme odaklanan çözümlere ağırlık verilmesi, ulusal sıfır atık girişimleri, bilgi birikimlerinin farklı ülkeler ve sektörlerle paylaşılması konuları ele alındı. Danışma Kurulu üyeleri de Türkiye'nin sıfır atık konusunda kat ettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu belirterek Emine Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti.