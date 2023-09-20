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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev, antiterör operasyonunda sadece 1 günde tüm görevlerin yerine getirildiğini kaydederek, teröristlerin cezalandırıldığını belirtti. İşte Aliyev'in açıklamaları...

Ekleme: 20.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:21 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Karabağ'daki Antiterör Operasyonu' sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

ALİYEV: TERÖRİSTLER CEZALANDIRILDI!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör tedbirleriyle düşmanın cezalandırıldığını ve gerekli cevapların verildiğini kaydetti. Aliyev, "Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı" sözlerini kullandı.

"SİVİL HALK KORUNACAK"

İlham Aliyev, "Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi" dedi. Aliyev, "Karabağ'daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN ASKERİ GÜÇLERİNİ KARABAĞ'DAN ÇEKMEDİ"

Aliyev, "Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi" ifadelerini kullanarak, "10 Kasım 2020'de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ'dan çekmedi" mesajını verdi.

Aliyev, "Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim. Karabağ'daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır.Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık" dedi.
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