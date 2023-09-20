ABD'de büyük buluşma! Mehmet Şimşek dev fonlarla bir araya geldi: Yatırımcıyı Türkiye'ye çağırdı

Türkiye'nin ekonomi programı ABD'de görücüye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Goldman Sachs ile Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) işbirliğinde düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, dünyanın önde gelen yatırım fonlarına Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen hedefleri anlattı. Konferansa 120 yabancı fonun yönetici katıldı.Şimşek yatırımcılara sunumunda Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı büyük deprem felaketine rağmen bütçe hedeflerini tutturmada kararlı olduğu, mali disiplinden taviz verilmeyeceği mesajını verdi. Maliye ve para politikasının birlikte yürütüleceğini, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, kredi büyümesini yavaşlatmaya yönelik tedbirler alındığına dikkat çekerek, ticari, taşıt ve konut kredisi gibi alanlarda seçici kredi sıkılaştırması yapıldığını anlattı.Şimşek, yatırımcılara Türkiye'ye neden yatırım yapmaları gerektiğini de özetledi. Türkiye'de bu yıl yüzde 65 olarak öngörülen enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 33'e, 2025'te yüzde 15.2'ye, 2026'da yüzde 8.5'e inmesi için çalışacaklarını anlattı.Mehmet Şimşek, cari açığın daralacağını, mali konsololidasyonun istikrarlı TL'yi desteklediğini söyledi. OVP'nin açıklanmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarına dikkat çeken Şimşek, programın uygulanmasıyla kredi notunun güncellenmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekti.AllianceBernstein, Altio Capital, American Century, Breakout Capital, Centiva Capital, Diameter Capital, DSC Meridian, EBRD, Fidelity, Global X, Goldman Sachs, HSBC, IFC, Invesco, Lazard, Metlife, Morgan Stanley, Nuveen, Riyad Capital, UBS, Vanguard gibi fonların temsilcileri ile Türk işadamları katıldı.Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, küresel ekonomide yaşanan zorluklara dikkat çekerek, 'Tedarik zinciri güvenilirliğinin önemi arttıkça Türkiye'nin üretim altyapısının ve genç vasıflı işgücünün daha cazip hale geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde temel önceliğimiz tüm yatırımlar için güvenli ve etkin bir ticaret rejiminin sağlanmasıdır. Uluslararası şirketler operasyonlar için Türkiye'yi tercih ediyor. Rusya ve Ukrayna'dan ayrılan her firmayı ağırlamaya hazırız' dedi. Türkiye'nin birçok ABD'li şirketin bölgesel merkezlerine ev sahipliği yaptığını anlatan Bolat, bu işbirliğini genişletebileceklerini vurguladı.Türkiye'ye 60 milyar doların üzerinde katkı sağlayan ve 110 binin üzerinde istihdam yaratan 2 binin üzerinde ABD'li şirketin yatırım yaptığını anlatan Bolat, 'Hepinizi Türkiye'deki yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet ediyoruz. 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize rahatlıkla ulaşabiliriz' mesajı verdi.Yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlatan Bolat, 2022'de küresel doğrudan yatırımların yüzde 12 azaldığını, gelişmiş ekonomilerde yüzde 35 oranında düşüş yaşanırken gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımların yüzde 4 oranında arttığını hatırlattı. Bolat, 'Küresel ekonomi tarihinin yeni bir aşamasında olduğumuz açık. Dijitalleşme ve çevre hedefleri doğrultusunda yatırımlar yeniden yapılandırılıyor. Tedarik zincirleri haritalandırılıyor, endüstriyel üretim dönüşüme uğruyor. Bu yeni normalde hiç kimse, hiçbir şirket, hiçbir ülke bu dönüşümden muaf değil ve elbette küresel zorluklar bizi ortak hareket etmeye zorluyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için ABD ve Türkiye'nin daha yakın işbirliği yapması gerektiğine inanıyoruz' dedi. DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılabileceğini belirterek, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hükümete olan güvenin perçinlenmesiyle dış finansmanda yaşanan problemlerin çözüldüğünü belirten Şimşek, 'Hazirandan bu yana yurt dışından bankacılık sektörümüz 6 milyar 767 milyon dolar, bankalar dışı finansal kuruluşlarımız 367 milyon dolar ve reel sektörümüz 3 milyar 266 milyon dolar olmak üzere toplam 10.4 milyar dolar tutarında dış finansman sağladı.Bu, ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir' diye konuştu. Orta Vadeli Program'ın uluslararası piyasalara güven verdiğini ifade eden Şimşek, OVP'nin enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yapısal reform olmak üzere üç temel bileşeni bulunduğunu, programın dördüncü unsurunun ise dış kaynak olduğunu söyledi.