Yunanistan'a kaçacaklardı: 13'ü FETÖ mensubu 18 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 18 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.
Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
1
FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.
Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
1