Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimler sıkılaşıyor! Yerli sanayici korunacak...

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakanlık, 'İthalatta ürün güvenliği denetimlerini sıkılaştırıyoruz' ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanlığı olarak ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamında olan bazı ürünlerin denetim oranı artırılıp, denetim kapsamında olmayan bazı ürün grupları da denetim kapsamına eklenmektedir.Denetim kapsamına alınan ürün yelpazesi genişletilirken, ürünlerin uygunsuzluk içerebilmelerinin yanında, insan sağlığı, can ve mal güvenliğini etkileyebilmesi, doğal yaşama zarar verebilme ihtimali de göz önüne alınarak, sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir çevre bilinci ile hareket edilmektedir.İthal ürünlerin Avrupa Birliği ve ülkemizde geçerli olan aynı teknik düzenlemelere uygun olarak üretildiğine dikkat edilirken, ithal edilen ürünler ülkemizde aynı teknik düzenlemelere göre testlere tabi tutulmaktadır.Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden koordine edilen ithalattaki ürün güvenliği denetimleri sayesinde, kurallara uyan firmaların haksız rekabete uğramalarının önlenmesi ve bu haksız rekabetten yerli sanayinin korunması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda, bazı ürün gruplarındaki mevcut denetimler artırılarak, henüz denetimi gerçekleştirilmeyen bazı ürünlerde kapsama alınmaktadır.Ticaret Bakanlığı olarak denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetimi sıklaştırılıp; kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gruplarında ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak denetimlerine başlanılacaktır.Denetim süreçlerinde; tüketicilerimizin sağlığı ve sürdürülebilir çevre bilinci öncelikli hassasiyetimizi oluştururken, aynı zamanda ticari hayatın akışını olumsuz etkilerden korumak, kurallara uygun üretimin ve ithalatın yapılmasının sağlanması Bakanlığımızca esas alınmaktadır.