Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!

Küresel sermayenin arkasında durduğu LGBT lobisi, eylemlerini teröre dönüştürdü. Sınır tanımayan, etki alanı artırarak özellikle Batılı ülkelerde kirli bir propaganda ağı yürüten LGBT lobisi dijital platformları propaganda aracı olarak kullanıyor.Bununla yetinmeyerek danışmanlık adı altında okullara sızan, liseden ilkokula kadar inen kirli lobi, artık kreş çocuklarını hedef almaya başladı. Alman basınında yer alan haberler, LGBT lobisinin yeni planını açığa çıkardı. Almanya'nın Kerpen kasabasında bir kreşte, 'ilk cinsel deneyim' adı altında 4-5 yaşındaki çocukların kendi kendine kalarak kullanacakları sözde 'oyun odaları' açılmaya başlandı.Welt gazetesinin haberine göre bu sözde oyun odaları, küçük çocukların yalnızca kendi kendilerini 'keşfetmeleri' amacını da içermiyor. Odaya giren çocuklar, aynı cins ile de 'keşif oyunları' oynayabilecek.Söz konusu kreşin bu odaları 'çocuklara çocuk cinselliğinin denenmesi için hür alanlar tanınması' için kurduğu belirtilirken eyalet yönetiminin de bu LBGT odalarını desteklediği öğrenildi. Josefine Paul liderliğindeki eyaletin çocuk bakanlığı gelen tepkiler üzerine 'Çocukların cinsel davranışlarının önlenemeyeceğini ve bu konuda hiçbir yasal düzenlemenin bulunmadığı söyleyerek kreşlere engel olmayacağını' belirtti.Bir başka skandalsa Rheinberg kasabasında yaşandı. Anaokulları, 'doktor oyunları' oynanması için özel odalar açmaya başladı. Ülke genelinde birçok eyalette LGBT faaliyetlerinin okullara dayatılmasının normal görülmesi yaygınlaşırken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde eğitimcilere dağıtılan 'Kreşte LGBT!' başlıklı bilgilendirme kağıtlarında, kadın ve erkek rollerinin net olduğu kitapların kullanımından uzak durulması tavsiye ediliyor. Söz konusu bilgilendirme kağıtlarında 'Çocuk sahibi olmanın şartı doğuştan kadın olmak değil, bunu erkekler de yapabilir' ifadeleri yer alıyor.ABD'de okullarda oldukça yaygın olan 18 yaş altında cinsiyet değiştirme propangandalarının da giderek arttığı Almanya'da bazı eyalet hükümetlerinin destek verdiği ders belgelerinde cinsiyet değiştirme olumlu olarak yansıtılıyor. Welt gazetesinin sorularını yanıtlayan bakanlık, bu tür skandal eğitim malzemelerinin normal olduğundan bahsetti.Federal Hükümetin son olarak kabul ettiği cinsiyet değişikliği yasası ise, LGBT lobisinin dayattığı cinsiyet değişikliği ameliyatlarının 14 yaşa indirilmesini öngörüyor. Buna göre değişecek yasa sayesinde artık 14 yaş altı çocuklar velilerinin izniyle bu ameliyatı olabilecekken 14 yaşından büyük tüm çocuklar da veli onayı olmadan bu işleme tabi tutulabilecek.