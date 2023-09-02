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Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!

Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen LGBT lobisi, etki alanını giderek artırıyor. Dijital platformları ele geçiren, algı operasyonlarını okullara taşıyan LGBT lobisi artık doğrudan anaokulu seviyesini hedef alıyor. Almanya'da hükümet desteğiyle kreşlerde izin verilmeye başlanan 'aynı cins ilişki' odaları tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
Ekleme: 2.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 2.09.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
Küresel sermayenin arkasında durduğu LGBT lobisi, eylemlerini teröre dönüştürdü. Sınır tanımayan, etki alanı artırarak özellikle Batılı ülkelerde kirli bir propaganda ağı yürüten LGBT lobisi dijital platformları propaganda aracı olarak kullanıyor.

SKANDAL 'OYUN ODALARI'

Bununla yetinmeyerek danışmanlık adı altında okullara sızan, liseden ilkokula kadar inen kirli lobi, artık kreş çocuklarını hedef almaya başladı. Alman basınında yer alan haberler, LGBT lobisinin yeni planını açığa çıkardı. Almanya'nın Kerpen kasabasında bir kreşte, 'ilk cinsel deneyim' adı altında 4-5 yaşındaki çocukların kendi kendine kalarak kullanacakları sözde 'oyun odaları' açılmaya başlandı.

'AYNI CİNSİ KEŞFEDİN'

Welt gazetesinin haberine göre bu sözde oyun odaları, küçük çocukların yalnızca kendi kendilerini 'keşfetmeleri' amacını da içermiyor. Odaya giren çocuklar, aynı cins ile de 'keşif oyunları' oynayabilecek.

Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!

Söz konusu kreşin bu odaları 'çocuklara çocuk cinselliğinin denenmesi için hür alanlar tanınması' için kurduğu belirtilirken eyalet yönetiminin de bu LBGT odalarını desteklediği öğrenildi. Josefine Paul liderliğindeki eyaletin çocuk bakanlığı gelen tepkiler üzerine 'Çocukların cinsel davranışlarının önlenemeyeceğini ve bu konuda hiçbir yasal düzenlemenin bulunmadığı söyleyerek kreşlere engel olmayacağını' belirtti.

Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!

'KADIN ERKEK ROLLERİNDEN UZAK DURUN'

Bir başka skandalsa Rheinberg kasabasında yaşandı. Anaokulları, 'doktor oyunları' oynanması için özel odalar açmaya başladı. Ülke genelinde birçok eyalette LGBT faaliyetlerinin okullara dayatılmasının normal görülmesi yaygınlaşırken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde eğitimcilere dağıtılan 'Kreşte LGBT!' başlıklı bilgilendirme kağıtlarında, kadın ve erkek rollerinin net olduğu kitapların kullanımından uzak durulması tavsiye ediliyor. Söz konusu bilgilendirme kağıtlarında 'Çocuk sahibi olmanın şartı doğuştan kadın olmak değil, bunu erkekler de yapabilir' ifadeleri yer alıyor.

YENİ YASA ONAYDA

ABD'de okullarda oldukça yaygın olan 18 yaş altında cinsiyet değiştirme propangandalarının da giderek arttığı Almanya'da bazı eyalet hükümetlerinin destek verdiği ders belgelerinde cinsiyet değiştirme olumlu olarak yansıtılıyor. Welt gazetesinin sorularını yanıtlayan bakanlık, bu tür skandal eğitim malzemelerinin normal olduğundan bahsetti.

Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!

14 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA AMELİYAT YASAĞI KALKIYOR

Federal Hükümetin son olarak kabul ettiği cinsiyet değişikliği yasası ise, LGBT lobisinin dayattığı cinsiyet değişikliği ameliyatlarının 14 yaşa indirilmesini öngörüyor. Buna göre değişecek yasa sayesinde artık 14 yaş altı çocuklar velilerinin izniyle bu ameliyatı olabilecekken 14 yaşından büyük tüm çocuklar da veli onayı olmadan bu işleme tabi tutulabilecek.
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Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
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