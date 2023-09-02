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Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!

Son yıllarda küresel diplomasinin önemli bir aktörü olarak kendini var eden Türkiye, Rusya Ukrayna savaşında izlediği arabuluculuk rolüyle öne çıkmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temaslarının ardından 4 Eylül'de bir araya gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi için tüm dünya büyük bir bekleyiş içinde.

Ekleme: 2.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 2.09.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
Türkiye, yürüttüğü barış diplomasisiyle uluslararası basının odağı olmaya devam ediyor. Ukrayna savaşının patlak vermesiyle Batı ile de soğuk bir savaş içine giren Rusya'yla başarılı bir iletişim kuran Türkiye, iki taraf arasında arabulucu rolünü üstlendi.

DÜNYA 4 EYLÜL TARİHİNE KİLİTLENDİ

Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasında diyalog kuran ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasına ön ayak olan Türkiye, anlaşma süresinin sona ermesinin ardından yeniden devreye girdi. Rusya'nın Ukrayna'yı 'tahıl koridorunu bir savaş aracı olarak kullanmakla' suçlaması nedeniyle çekildiği anlaşmada, yeni görüşmeler için Türkiye elini taşın altına koyacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de yapacağı ikili görüşme yakından takip ediliyor.

'ANLAŞMAYI YALNIZCA TÜRKİYE SAĞLAYABİLİR'

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Tahıl Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe konulması beklenirken uluslararası basında 'anlaşmayı yalnızca Türkiye'nin sağlayabileceği' konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Moskova'da kritik temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında 'Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimi canlandırması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz.

Özellikle Rusya'nın pozisyonunu ve taleplerini daha iyi anlamaya çalışan ve karşılamaya çalışan bir süreç var. Daha önceki süreçte ilk uygulama döneminde ortaya çıkan aksaklıkların ve alınan derslerin bu dönemde tekrar etmemesi için neler yapabiliriz, daha kalıcı bir tahıl anlaşması nasıl devreye girebilir, bununla ilgili yürütülen çalışmalar var.' ifadelerini kullanmıştı. Fidan'ın anlaşmaya dair verdiği sinyaller dünya basınına konu olurken 4 Eylül'de yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesi merakla beklenir oldu.

Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!

'BARIŞ İÇİN BÜYÜK ÇABA'

Uluslararası basın, Türkiye'nin anlaşmayı yeniden canlandırmasının umut edildiğinden bahsederken Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye'nin açlığın giderek arttığı Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerine tahıl sevk eden Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için büyük bir çaba sarf ettiğini yazdı.

Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!

Alman ZDF, Başkan Erdoğan'ın yapacağı görüşmeyi, 'Tahıl anlaşması için yeni bir fırsat mı?' başlığıyla servis etti. Alman kanal, haberinde 'Putin ile Erdoğan arasında planlanan görüşme bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir' ifadelerine yer verdi.

Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!

'TÜRKİYE'NİN BASKI YAPACAK'

İngiliz Express gazetesi Başkan Erdoğan'ın Tahıl Girişimi için bir anlaşmaya varmak istediğine yer verdi. Politiko ise haberinde 'Türkiye'nin, Moskova'nın Temmuz ayında tek taraflı olarak askıya aldığı Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe konması için baskı yapması bekleniyor.' ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
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