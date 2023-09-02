243 ton kaçak akaryakıtla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir, Esenler, Pendik, Başakşehir, Sultanbeyli, Silivri, Eyüp Sultan, Üsküdar, Arnavutköy ve Ümraniye İlçeleri'nde akaryakıt kaçakçılarına yönelik seri operasyonlar düzenledi.Piyasadan topladıkları atık madeni yağlar ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak işleme tabi tuttukları belirlenen ve '10 Numara Yağ' olarak adlandırılan karışımlı akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtların sevkinde kullanılan 14 araca da el konuldu.