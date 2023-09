Survivor'da yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı 3 ismi daha açıkladı..

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.Büyük heyecana sahne olması beklenen Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı.Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor All Star'da mücadele edecek isimleri açıklamaya başladı.Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar açıkladığı isimler arasında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım ve Aleyna Kalaycıoğlu, Damla Can, Turabi Çamkıran, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Seda Ocak yer aldı.Acun Ilıcalı bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 3 ismi daha açıkladı.Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'te yer alacak 3 yarışmacıyı daha açıkladı.Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.