  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor'da yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı 3 ismi daha açıkladı..

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alacak yarışmacıları duyurmaya devam ediyor. Ilıcalı bu sezon programda yer alacak 3 yarışmacıyı daha duyurdu.

Ekleme: 18.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı 3 ismi daha açıkladı..TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor All Star'da mücadele edecek isimleri açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar açıkladığı isimler arasında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım ve Aleyna Kalaycıoğlu, Damla Can, Turabi Çamkıran, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Seda Ocak yer aldı.

Acun Ilıcalı bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 3 ismi daha açıkladı.

3 ismi birden açıkladı

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'te yer alacak 3 yarışmacıyı daha açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Survivor'da yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı 3 ismi daha açıkladı..



Fatih Altaylı'nın 4 yıl hapsi istendi! Din İşleri Yüksek Kurulu başkanına hakaret eden Altaylı'ya dava
Bodrum'da yine isale hattı patladı
İYİ Partili ismin sözleri Canan Kaftancıoğlu’nu çıldırttı… Koalisyonda şimdi de menfaat kavgası!
Mansur Yavaş Özel Halk Otobüsü esnafına destek vermedi
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’na bariyer çekti: Kongre salonuna gidişini engelledi!
Miçotakis'e soğuk duş! 'Silahımız' dediği Türkiye planını Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bozdu
ABD'de Türkiye rüzgarı: Başkan Erdoğan'ın Elon Musk'tan talebi dünyanın gündemine oturdu
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yüzler teker teker Türkiye’ye dönüyor… AB ülkesinden itiraf sözleri: Erdoğan’ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-Amerikan toplumuna teşekkür paylaşımı
İBB’de sistem çöktü: 4 yılda 30 yıl geriye gitti
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat! TL'yi cazip kılacak ilave adımlar atıldı
ABD'li anne sınıftaki LGBT bayrağını çöpe attı: Oğlumu bir adam olarak yetiştirmek istiyorum
Kimliklerini bizzat elinden aldılar! Ahıska Türkleri konuştu: Hepsinin babası Erdoğan'dır
3 kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları
Başkan Erdoğan New York'ta Ahıska Türklerine hitap etti: Sizlerin davasını davamız bileceğiz
Antalya'da orman yangını çıktı
Yine CHP yine kaos! CHP Konya İl Kongresinde blok liste tartışması: Belediye başkanı, il başkanının yakasına yapıştı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! 'İttifakı kendi için tasarladı'
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

TikTok'a mahremiyet cezası! 345 milyon euro ödeyecek

Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu

Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Bakan Özhaseki duyurdu: Terörden temizlenen gizli mağaralar turizme açılıyor

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...