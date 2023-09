Kimliklerini bizzat elinden aldılar! Ahıska Türkleri konuştu: Hepsinin babası Erdoğan'dır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün New York'taki Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabul etti. Erdoğan, buradaki konuşmasında, kabulün yapıldığı binanın, adından da anlaşılacağı üzere tüm Türklerin evi olduğunu söyledi.Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği Ahıska Türklerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etti.Başkan Erdoğan'ın Türkevi'ndeki kabulünde, Türk vatandaşlığına hak kazanan en yaşlı iki Ahıska Türkü 86 yaşındaki Mihrali Mametoğlu ve 83 yaşındaki Yunus Muradov, kürsüde teşekkür konuşması yaptı.Mametoğlu, 'Benim çektiğimi, benim gördüğümü göstertmesin.' diyerek, sürgün sırasında 8 yaşında olduğunu belirtti.Sürgünde yaşadıklarını anlatan Mametoğlu, konuşmasının sonunda Türkiye'ye ve Erdoğan'a teşekkür etti.Muradov ise her bir Müslümanın, bütün dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 'Hepsine de babalık eden Sayın Erdoğan'dır. Bütün dünya Türklerinin babası bu adamdır. O gördüğümüz günleri hepiniz biliyorsunuz. Hiçbir vakit insan geçmişini unutmayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, size teşekkür ediyorum. Allah sizi cümlesinden ayırmasın. Siz her vakit bizim yanımızda olursanız ayağımız taşa değmez. Sizin de ayağınız taşa değmesin. Allah hiçbir vakit Türkiye'yi başkalarının eline düşürmesin.'Konuşmalar sonrasında Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlere kimlik kartlarını verdi. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Öte yandan, takdimde bir vatandaş, Başkan Erdoğan'dan aldığı kimlik kartını öpüp alnına koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise elini öpen bir kız çocuğunu öpüp kimlik kartını verdi.Türkevi'nin Ahıska Türklerine de kapısının her zaman sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Amerika'nın farklı bölgelerinden yola çıkıp buralara kadar teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel tablo, gönül birliğimizi de en iyi şekilde yansıtıyor. 1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Bugün bu vesileyle sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.' diye konuştu.Erdoğan, Ahıska Türklerinin, sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayıldığını, yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşadığını ancak onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı, kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başardığını belirtti.Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:'Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıska Türklerinin yürekleri her zaman Türkiye ile birlikte atmıştır. Türkiye olarak, her türlü sıkıntıya göğüs gererek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin, daha büyüklerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu anlayışla, Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz.Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra hemen bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Farklı gruplar halinde toplam 1000 ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor.'Ayrıca çeşitli projelerle Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TİKA'nın bu yönde yürüttüğü çeşitli projeleri takdirle karşıladıklarını bildirdi.Erdoğan, Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarından ayrı görmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz. 2022 yılından bu yana İçişleri Bakanlığımızın desteği ve büyükelçiliklerimiz, başkonsolosluklarımız ve Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin katkılarıyla 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah biraz sonra sizleri temsilen kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim edecek, bu sevinci hep birlikte yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız.Ahıska Türklerine en fazla sahip çıkan, meselelerini çok yakından takip eden hükümetiz. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992 ile 2003 yılları arasında sadece 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhataplarımız nezdinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu meselenin dostluk, saygı ve iyi niyet temelinde insani ve hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz. İnşallah bundan sonra da sizlerin davasını davamız bilecek ve gereken her türlü diplomatik gayreti sergileyeceğiz.'Bazı hususlara dikkati çekmek istediğini dile getiren Erdoğan, 'Toplumlar, birlik ve beraberlik içerisinde olduğu ölçüde güçlüdür ve hak ettikleri saygıyı görürler. Türk vatandaşlığına geçişler dahil Ahıska Türk toplumunu ilgilendiren tüm konularda eş güdüm içinde hareket edelim. Sizlerden, büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızla, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yakın koordinasyon içinde olmanızı özellikle rica ediyorum. Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde kimliklerini, dillerini, dinlerini ve kültürlerini korumaları önceliklerimizin başında geliyor.' diye konuştu.'Amerika'daki diğer Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliğinizi güçlendirmenizde büyük fayda görüyorum. Son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz, bu tür eğilimlere birlikte 'dur' demeniz gerekiyor. Müslümanları hedef alan haksız, hukuksuz ve ayrımcı anlayış karşısında sizlerin de hassasiyet göstermeniz önemlidir. Kültürünüzü korurken yaşadığınız toplumla bütünleşmenizi, etkin bir şekilde temsil edilmenizi de önemsiyorum. Bu çerçevede Amerikan sivil toplumuna aktif katılımınız, gelecek kuşağa bırakacağınız güçlü bir miras olacaktır. Sizlerden kimsenin aranıza nifak tohumları ekmesine fırsat vermemenizi bekliyoruz. Enerjimizi iç kavgalara değil, mücadelemizin başarısına teksif edeceğiz.'Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.