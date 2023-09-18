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81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları

Hükümet konut fiyatlarının yüksek olduğu İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşların ilk konuta erişim imkanını artırmak için dört koldan harekete geçti. İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor.

81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları
Ekleme: 18.09.2023 - 08:23 Güncelleme: 18.09.2023 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzının artmsaı için 81 ilde yerel yönetimlerle birlikte hareket edileceği mesajını verirken, 'Uygun maliyetlerle konut arzını artırmak durumundayız.

Arsa üretme, kamu-özel işbirliği üzerinde ilgili kurumlarımız kafa yoruyorlra. Önümüzdeki dönemde konut arzının arttığnı göreceğiz.' dedi.

81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları

HEDEF KİTLE DAR VE ORTA GELİR GRUBU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ında dar gelirliye konut seferberliği start aldı.

Hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu aileler olup uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi ev sahibi olmaları imkanı sağlanacak. Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı sağlanacak.

KONUT KREDİSİ DESTEĞİ BAŞLAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, beilrli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar devreye girecek. Uzun vadeli (180 ay konuşuluyor) bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz, çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor.

Vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlenecek.

81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları

İNŞAAT SEKTÖRÜ HEDEF ODAKLI ÇALIŞACAK

OVP'de çizilen yol haritasına göre, inşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilecek.

Fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacak.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

SOSYAL KONUTLARDA ÖNCELİK

Deprem bölgesinde hak sahibi vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara ve işyerlerine kavuşabilmelerini sağlamak için yerinde dönüşüm uygulamaları da dâhil olmak üzere maliyet etkin programlar yürütülecek.

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak.

Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek.

81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler: İşte projenin detayları
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