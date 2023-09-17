İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı!

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin tespit edilmediği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi'nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı bildirildi.Açıklamada, "(Gemilerde) KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.