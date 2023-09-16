MSB açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde saldırı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.MSB'den yapılan ikinci açıklamada ise, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." denildi.